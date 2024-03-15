亮・珠寶／莎莉賽隆遭譏睡衣造型　高明珠寶疊搭法挽頹勢

▲莎莉賽隆於Vanity Fair主辦的奧斯卡After Party，選穿Dior透視裝配卡地亞Clash de Cartier系列等珠寶，項鍊2,020,000元。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

第96屆奧斯卡金像獎11日圓滿落幕，久未公開露面的48歲奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）登上奧斯卡紅毯，也參加由Vanity Fair舉辦的會後派對，她的凍齡狀態與兩套禮服造型，立刻引來網友盛讚「女神回歸」，她的珠寶穿搭尤其高明，疊戴頸鍊、手環時髦極了。





▲莎莉賽隆疊搭兩個卡地亞Libre Polymorph Metamorphose 18K金鑲鑽手環。（圖／卡地亞提供，以下同）



莎莉賽隆擁有強大的時尚資源，與她合作多年的Dior正是最強後盾，為她出席奧斯卡盛會打造兩套漂亮禮服，在派對上她穿Dior 2024春夏高級訂製服系列的黑色削肩軛領透視禮服，巧妙在領口配上卡地亞（Cartier）要價約2,020,000元的Clash de Cartier 18K玫瑰金超大型款項鍊，雖未鑲任何鑽石、寶石，但成排的玫瑰金圓珠左右飾釘，極具分量感，輕鬆襯托出巨星氣勢。

手環的搭配也是亮點，莎莉賽隆一手戴著較細的Clash de Cartier鑲嵌鑽石與縞瑪瑙的手鍊，與黑色禮服色調相呼應外，另一手則疊搭2款卡地亞Libre Polymorph Metamorphose 18K金鑲鑽手環，結晶與變形概念設計的寬版圓弧手環，各戴在手腕處與稍微上方處，顯得俐落有型。





▲莎莉賽隆在奧斯卡紅毯上穿Dior緞面禮服，疊搭Boucheron鑽石頸鍊、手環等珠寶，相當時髦。（圖／路透社）

而莎莉賽隆在奧斯卡紅毯上所穿的Dior緞面禮服則引來美醜論戰，不過多數網友仍盛讚「還好是她穿」，且珠寶搭得巧也救了她，戴著法國珠寶品牌Boucheron Quatre Radiant長耳環，頸部層次搭配鑲嵌美鑽的高級珠寶系列Quatre Radiant頸鍊與另一條較長的同系列頸鍊，同時疊搭Quatre Radiant手環與黑漆飾邊的Vendôme Liseré系列手環，成功扭轉她被譏「睡衣造型」的頹勢。







▲莎莉賽隆戴的Boucheron Vendôme Liseré系列手環，以黑漆飾邊。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲莎莉賽隆同時疊戴Boucheron高級珠寶系列Quatre Radiant鑽石手環。