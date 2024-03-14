藍寶堅尼超跑錶帥翻　Roger Dubuis連自動盤都像輪緣

▲Roger Dubuis王者競速系列Revuelto飛返計時碼錶面盤上的Y形條紋，呼應藍寶堅尼 V12 混合型動力超跑的車頭燈。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）即起至4月14日於台北101專賣店舉辦「WATCHES & WONDER 2024鐘錶與奇蹟日內瓦高級鐘錶展」台灣專屬預覽活動，亮出與藍寶堅尼賽車部門合作的新錶Excalibur Spider Revuelto Flyback Chronograph王者競速系列Revuelto飛返計時碼錶，從配色到設計都讓人聯想到Lamborghini Revuelto系列車款，最醒目的正是面盤上的「Y」形裝飾，呼應藍寶堅尼V12 混合型動力超跑的車頭燈，而背後也予人驚喜，呈現宛若超跑車輪的輪緣的自動盤，飛快上鍊如跑車馳騁模樣，相當帥氣。





▲Roger Dubuis限量88只的Excalibur Spider Revuelto Flyback Chronograph王者競速系列Revuelto飛返計時碼錶，3,455,000元。

Excalibur Spider Revuelto Flyback Chronograph王者競速系列Revuelto飛返計時碼錶，搭載Roger Dubuis自製72小時動力儲存的RD780機芯，亮點是面盤3時位置的分鐘計時顯示顛覆圓形小盤傳統，改採120° 旋轉分鐘計時盤，趣味設計更吸睛，對應的9 點鐘位置則為傾斜擺輪，整只錶散發陽剛氣息。





▲透明底蓋彰顯Roger Dubuis動力儲存72小時的RD780機芯。

GP（Girard-Perregaux，芝柏表）則自2021年起與英國名車Aston Martin攜手，已發布5款聯名錶，第5款聯名雙飛橋腕錶Aston Martin限量款，最大特色是通常於腕錶背面的GP0840000-2164機芯以倒置方式展露在正面，顯露微型自動盤與發條盒靈感源自Aston Martin DB12的車輪，錶主同時能欣賞箭形新板橋為傳動輪系和擺輪提供支撐，配上綠色縫線並具織物效果的黑色橡膠材質，處處呼應名車的細節設計。近期雙方已簽約再繼續合作，錶迷與車迷可繼續期待新作。





▲GP自2021年起與英國名車Aston Martin合作，第5款聯名雙飛橋腕錶Aston Martin限量款。（圖／GP提供）