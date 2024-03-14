fb ig video ETtoday search mobile

藍寶堅尼超跑錶帥翻　Roger Dubuis連自動盤都像輪緣

>

▲▼ Roger Dubuis, Gp 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis王者競速系列Revuelto飛返計時碼錶面盤上的Y形條紋，呼應藍寶堅尼 V12 混合型動力超跑的車頭燈。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）即起至4月14日於台北101專賣店舉辦「WATCHES & WONDER 2024鐘錶與奇蹟日內瓦高級鐘錶展」台灣專屬預覽活動，亮出與藍寶堅尼賽車部門合作的新錶Excalibur Spider Revuelto Flyback Chronograph王者競速系列Revuelto飛返計時碼錶，從配色到設計都讓人聯想到Lamborghini Revuelto系列車款，最醒目的正是面盤上的「Y」形裝飾，呼應藍寶堅尼V12 混合型動力超跑的車頭燈，而背後也予人驚喜，呈現宛若超跑車輪的輪緣的自動盤，飛快上鍊如跑車馳騁模樣，相當帥氣。

▲▼ Roger Dubuis, Gp 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis限量88只的Excalibur Spider Revuelto Flyback Chronograph王者競速系列Revuelto飛返計時碼錶，3,455,000元。

Excalibur Spider Revuelto Flyback Chronograph王者競速系列Revuelto飛返計時碼錶，搭載Roger Dubuis自製72小時動力儲存的RD780機芯，亮點是面盤3時位置的分鐘計時顯示顛覆圓形小盤傳統，改採120° 旋轉分鐘計時盤，趣味設計更吸睛，對應的9 點鐘位置則為傾斜擺輪，整只錶散發陽剛氣息。

▲▼ Roger Dubuis, Gp 。（圖／公關照）

▲透明底蓋彰顯Roger Dubuis動力儲存72小時的RD780機芯。

GP（Girard-Perregaux，芝柏表）則自2021年起與英國名車Aston Martin攜手，已發布5款聯名錶，第5款聯名雙飛橋腕錶Aston Martin限量款，最大特色是通常於腕錶背面的GP0840000-2164機芯以倒置方式展露在正面，顯露微型自動盤與發條盒靈感源自Aston Martin DB12的車輪，錶主同時能欣賞箭形新板橋為傳動輪系和擺輪提供支撐，配上綠色縫線並具織物效果的黑色橡膠材質，處處呼應名車的細節設計。近期雙方已簽約再繼續合作，錶迷與車迷可繼續期待新作。

▲▼ Roger Dubuis, Gp 。（圖／公關照）

▲GP自2021年起與英國名車Aston Martin合作，第5款聯名雙飛橋腕錶Aston Martin限量款。（圖／GP提供）

►小勞勃道尼冷處理無禮風波　戴百萬積家金錶秀小金人

►柯震東豪刷851萬買RICHARD MILLE　還想加價買動漫聯名錶

 

關鍵字：

Roger Dubuis, 羅杰杜彼, GP, Girard-Perregaux, 芝柏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「大飛」、「小沛」是誰？　不是人名是內行人講的錶暱稱

「大飛」、「小沛」是誰？　不是人名是內行人講的錶暱稱

G-SHOCK寵人氣女團ITZY粉絲　聯名錶全是偶像元素

G-SHOCK寵人氣女團ITZY粉絲　聯名錶全是偶像元素

《淚之女王》金智媛富千金行頭動輒百萬　寶格麗、歐米茄襯身價

《淚之女王》金智媛富千金行頭動輒百萬　寶格麗、歐米茄襯身價

小勞勃道尼冷處理無禮風波　戴百萬積家金錶秀小金人 IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩 最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口 營養師揭5個危害健康的「廚房壞習慣」：油冒煙再放菜大NG 營養師教你「6招改善胃食道逆流」　睡前2小時別再吃東西 2024上半年工作運最旺的3大星座！Top 2貴人運旺、被看見　有升遷機會 星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面