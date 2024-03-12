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小勞勃道尼冷處理無禮風波　戴百萬積家金錶秀小金人

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▲▼ 奧斯卡最佳男主角與最佳男配錶款 。（圖／翻攝IG）

▲小勞勃道尼一手拿著Happy字樣馬克杯，另一手拿著他首座奧斯卡獎座，亮出百萬積家錶。（圖／翻攝robertdowneyjr IG）

記者陳雅韻／台北報導

「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）以《奧本海默》於第96屆奧斯卡金像獎擒下最佳男配角獎，是58歲的他演藝生涯3度入圍後首座小金人，不過他上台領獎時無視頒獎給他的去年最佳男配角得主關繼威，無禮之舉引發喧然大波，不過他似乎不在意外界批評，po出一手拿印有Happy字樣馬克杯、一手握著獎座的睡袍造型照，寫下「開心的一天」，手腕上的百萬積家（Jaeger-LeCoultre）金錶也跟著搶鏡了。

▲▼ 奧斯卡最佳男主角與最佳男配錶款 。（圖／翻攝IG）

▲小勞勃道尼所戴的積家Master Control大師系列計時日曆腕錶，1,040,000元。（圖／積家提供，以下同）

小勞勃道尼是資深的名錶收藏家，過去曾曝光不少獨立製錶品牌的傑作，包括Greubel Forsey、URWERK等，而昨伴他風光拿下奧斯卡最佳男配角獎座的名錶，是積家Reverso Tribute Chronograph翻轉系列玫瑰金計時腕錶，拿獎後他則換上Master Control Chronograph Calendar大師系列計時日曆腕錶，具大日期、脈搏計時刻度、計時功能與月相顯示，兩款金燦燦的錶款恰好與小金人相呼應。

▲▼ 奧斯卡最佳男主角與最佳男配錶款 。（圖／翻攝IG）

▲小勞勃道尼別著Tiffany罌粟花胸針、戴積家錶出席奧斯卡頒獎典禮。

▲▼ 奧斯卡最佳男主角與最佳男配錶款 。（圖／翻攝IG）

▲小勞勃道尼戴積家Reverso Tribute Chronograph翻轉系列計時腕錶，1,250,000元。

同樣以《奧本海默》獲頒奧斯卡最佳男主角獎的席尼墨菲（Cillian Murphy），則選戴歐米茄（OMEGA）De Ville Prestige碟飛典雅系列不鏽鋼腕錶出席盛會，獨特的PVD松綠色面盤和松綠皮革錶帶，恰好為黑色正裝增添些許色彩，卻不過分高調，彰顯好氣質。

▲▼ 奧斯卡最佳男主角與最佳男配錶款 。（圖／翻攝IG）

▲以《奧本海默》獲得本屆奧斯卡最佳男主角獎的席尼墨菲，榮耀時刻有歐米茄錶相伴。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲▼ 奧斯卡最佳男主角與最佳男配錶款 。（圖／翻攝IG）

▲席尼墨菲戴的歐米茄De Ville Prestige 碟飛典雅系列不鏽鋼腕錶，170,000元。

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關鍵字：

小勞勃道尼, 積家, Jaeger-LeCoultre, 席尼墨菲, 歐米茄, OMEGA

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