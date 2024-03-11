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奧斯卡紅毯／艾蜜莉布朗特像內褲外穿　肩帶不合身糗爆

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▲▼奧斯卡艾瑪史東,艾蜜莉布朗特,桑德拉惠勒 。（圖／路透社）

▲艾蜜莉布朗特身穿Schiaparelli禮服肩帶卻不合身，前方的金屬裝飾也被網友認為像內褲輪廓。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第96屆奧斯卡頒獎典禮於美國時間2024年3月10日（台灣時間11日）在美國加州洛杉磯杜比劇院登場，以電影《奧本海默》角逐最佳女配角的英國女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）向來是時尚資優生，竟然在此盛宴慘遭滑鐵盧，她選穿義大利高級訂製服品牌Schiaparelli禮服，肩帶竟然不合身，直挺挺「立起來」，正面、側面看都很糗，不過品牌大秀上原本的設計便是如此，顯現Schiaparelli特立獨行的前衛風格。

▲▼奧斯卡艾瑪史東,艾蜜莉布朗特,桑德拉惠勒 。（圖／路透社）

▲角逐奧斯卡最佳女主角的德國女星桑德拉惠勒也選穿Schiaparelli禮服，優雅大氣。（圖／路透社）

不僅硬挺肩帶不合身，艾蜜莉布朗特的亮片禮服還有閃亮的銀色飾邊，但腰際以下銀色飾邊出現類似三角輪廓，讓網友大驚直呼像極了內褲外穿，被批到體無完膚；反觀以《墜惡真相》入圍最佳女主角、另外一部主演的《夢想集中營》也入圍了最佳影片的德國的女星桑德拉惠勒（Sandra Hüller），也選穿相同品牌如蝶翅展開的黑色露肩禮服，優雅大氣。

▲▼奧斯卡艾瑪史東,艾蜜莉布朗特,桑德拉惠勒 。（圖／路透社）

▲入圍奧斯卡最佳女主角的艾瑪史東身穿LV禮服贏得好評。（圖／路透社）

以《可憐的東西》一片競逐奧斯卡影后寶座的艾瑪史東（Emma Stone），穿著LV（Louis Vuitton，路易威登）淡綠色印花圖紋平口禮服登上紅毯，腰部傘狀的設計相當吸睛，她同時搭配黃鑽與白鑽頸鍊、戒指，充滿春天氣息的高雅裝扮獲得好評。
 

關鍵字：

奧斯卡, 艾蜜莉布朗特, 艾瑪史東, 桑德拉惠勒, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Schiaparelli

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