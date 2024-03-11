奧斯卡時尚／頸鍊、大耳環當紅　艾瑪史東LV項鍊與小金人齊放閃

▲奪下本屆奧斯卡最佳女主角獎的艾瑪史東，佩戴LV高級珠寶系列頸鍊的主石黃色藍寶石與小金人一樣耀眼。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第96屆奧斯卡金像獎圓滿落幕，綜觀珠寶趨勢，短頸鍊、大克拉數耳環是女星們的最愛，奪下本屆最佳女主角獎的艾瑪史東（Emma Stone）所戴的LV（Louis Vuitton，路易威登）頸鍊黃色藍寶石恰好與她手拿的小金人相互輝映；而男星們依然是胸針擁護者，穿搭向來帶有些趣味的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）沒讓人失望，別上Tiffany & Co.罌粟花胸針，好時髦！





▲莎莉賽隆穿Dior緞面高級訂製服，疊戴Boucheron從未曝光的Quatre頸鍊大獲好評。（圖／Dior提供）



短項鍊

短項鍊或choker頸鍊近來在紅毯上大為流行，以《可憐的東西》二度在奧斯卡封后的艾瑪史東，身穿薄荷綠LV禮服搭配高級珠寶系列鑲嵌白鑽、主石為黃色藍寶石的項鍊，洋溢春天氣息；同為奧斯卡影后的莎莉賽隆（Charlize Theron）則大玩項鍊混搭，選戴法國珠寶品牌Boucheron Quatre Radiant頸鍊、項鍊以及長耳環，配上Dior緞面高級訂製服，展現大氣風範。





▲安雅泰勒喬伊以Dior華麗禮服搭配Tiffany鑲嵌8克拉馬眼鑽的高級珠寶系列項鍊與鑲嵌10克拉鑽石耳環。（圖／翻攝Tiffany IG）

同樣選穿Dior禮服的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），則佩Tiffany鑲嵌8克拉馬眼鑽的項鍊華麗亮相，鍊墜的整體設計恰好與她的禮服圖案完美呼應；而角逐影后寶座的德國女星桑德拉惠勒（Sandra Hüller）戴著卡地亞（Cartier）線條簡潔的鑽石項鍊，以俐落優雅風格取勝。





▲德國女星桑德拉惠勒也選穿Schiaparelli禮服，搭配卡地亞線條簡潔的鑽石項鍊。（圖／路透社）

大耳環

鑲嵌大克拉寶石耳環也極具畫龍點睛之效，紅毯資優生千黛亞（Zendaya）穿著單肩粉色系的Armani Privé棕櫚樹圖案禮服已夠吸睛，她佩上鑲嵌2顆總重42.19克拉的三角形切割摩根石耳環，不僅寶石色調呼應禮服，大克拉數寶石也成功彰顯氣勢；擔任頒獎人的露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）也是華美耳環的擁護者，戴De Beers Thames Path高級珠寶鑽石耳環上陣。





▲千黛亞佩戴寶格麗摩根石鑽石耳環，與她的粉色禮服色調完美呼應。（圖／翻攝bulgari IG）





▲擔任頒獎人的露琵塔尼詠歐戴De Beers Thames Path 高級珠寶鑽石耳環。（圖／De Beers提供）

造型胸針

本屆奧斯卡不少男星都選戴胸針增添亮點，擒下最佳男配角獎的小勞勃道尼的選擇很有趣，別上設計師Elsa Peretti為Tiffany創作的Amapola罌粟花胸針，但不是傳統認知的紅色款，而選擇黑色絲緞製成的花朵搭配18K金鑲鑽花莖，流露雅痞味道；同場的劉思慕也展現穿搭巧思，將De Beers Imaginary Nature 高級珠寶鑽石胸針當成扣子別在西裝邊際，讓外套產生微微的抓皺感，成功展現型男風格。





▲小勞勃道尼拿下最佳男配角獎，別著Elsa Peretti為Tiffany & Co.設計的Amapola罌粟絲綢胸針。（圖／翻攝Tiffany IG）





▲Tiffany & Co. Amapola罌粟黑色絲綢胸針，花莖為18K金鑲鑽。（圖／翻攝Tiffany IG）





▲劉思慕在西裝外套邊別上De Beers Imaginary Nature 高級珠寶鑽石胸針很時髦。（圖／De Beers提供）