奧斯卡紅毯／楊紫瓊鑽錶、耳環閃爆　珍妮佛勞倫斯圓點裝被虧去野餐

▲去年奪下影后獎座的楊紫瓊身穿Balenciaga禮服，開心重返奧斯卡。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

去年奪下奧斯卡最佳女主角獎的楊紫瓊，今開心重返榮耀殿堂，她身穿Balenciaga斜肩亮片裝配上黑手套，手腕上則是她心愛的近千萬元RICHARD MILLE鑽錶，同時搭配揚名國際的台灣珠寶設計師品牌CINDY CHAO近千萬元White Label四季系列葉形鑽石耳環，顯得神采奕奕；同為奧斯卡影后的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）也出席盛會，不過一襲波卡圓點裝被網友批「不適合這個場合」。





▲楊紫瓊佩戴台灣珠寶設計師品牌CINDY CHAO耳環，以及RICHARD MILLE名錶。（圖／路透社）

有別於楊紫瓊的隆重裝扮，珍妮佛勞倫斯所穿的Dior黑底白圓點的禮服顯得俏皮，但挨批過於輕鬆比較適合穿去野餐，在奧斯卡頒獎典禮此莊重場合顯得突兀，且外媒報導此禮服耗費1500小時打造，更引來網友質疑「只看到簡單布料為何要1500小時製作」？





▲珍妮佛勞倫斯穿Dior高級訂製服出席奧斯卡，波卡點設計相當俏皮。（圖／路透社）

以《大師風華：真愛樂章》角逐本屆最佳女主角的凱莉墨里根（Carey Mulligan），則以黑白色系的美人魚裝獲得壓倒性讚賞，心形領口的黑絨禮服接著白色蓬紗裙擺，行走間相當迷人。





▲凱莉墨里根以黑白色系的美人魚裝現身，優雅造型深受好評。（圖／路透社）