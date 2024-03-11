▲金卡達夏穿代言品牌Balenciaga立體剪裁白色禮服出席Vanity Fair主辦的奧斯卡派對。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

奧斯卡頒獎典禮後由Vanity Fair主辦的派對是名媛、明星競豔的另一重要戰場，美國實境秀女星「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）穿著代言品牌Balenciaga立體剪裁的白色禮服登場，未料卻與演出電影《控制》小三一角走紅、被封為「地表最強小三」的模特兒艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）所穿的禮服極為相似，不過金卡達夏辣度完全不及對方，因為艾蜜莉胸形全都露，作風相當大膽。





▲金卡達夏的禮服在胸前尖起設計相當搶眼。（圖／路透社）

金卡達夏一向以敢穿出名，今出席奧斯卡會後派對走中規中矩路線，選穿Balenciaga建築線條的禮服亮相，胸前的三角立體設計是一大亮點，而側邊包覆性好，讓她能活動自如不怕走光，





▲艾蜜莉瑞特考斯基穿Jacquemus白色禮服胸形全都露，成為全場最辣嘉賓。

反觀艾蜜莉瑞特考斯基所穿的Jacquemus白色禮服，遊走在穿幫的危險邊緣，胸前的立體剪裁遮不住她的豐滿美胸，她轉過身秀美背時，還得扶著衣服避免露點，一如她平日性感的穿搭風格，實踐「衣」不驚人死不休的原則。





▲艾蜜莉瑞特考斯基轉過身秀美背，手扶著禮服防走光。（圖／路透社）