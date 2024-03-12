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《淚之女王》金智媛富千金行頭動輒百萬　寶格麗、歐米茄襯身價

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▲▼ 淚之女王行頭 。（圖／翻攝IG）

▲金秀賢、金智媛主演的韓劇《淚之女王》備受矚目。（圖／Netflix提供）

記者陳雅韻／台北報導

金秀賢、金智媛主演的韓劇《淚之女王》熱播中，高顏值的組合備受矚目，特別是在劇中飾演財閥千金的金智媛，每一套行頭都展現豪門派頭，已曝光有法國珠寶品牌CHAUMET鑽石耳環、義大利珠寶品牌寶格麗（BULGARI）Serpenti鑽石耳環、歐米茄（OMEGA）鑽錶，搭配俐落套裝展現優雅品味。

▲▼ 淚之女王行頭 。（圖／翻攝IG）

▲金智媛在《淚之女王》飾演財閥千金，佩戴寶格麗Serpenti系列鑽石耳環入鏡。（圖／翻攝Netflix）

▲▼ 淚之女王行頭 。（圖／翻攝IG）

▲由宛若蛇鱗片六角元素構成的寶格麗Serpenti系列鑽石耳環，約1,800,000元。（圖／寶格麗提供）

金智媛在《淚之女王》首集中，以俐落套裝搭配寶格麗要價約180萬元的Serpenti系列鑽石耳環，此標誌性設計靈感源自蛇鱗片，以六角形元素構成展現靈蛇的律動與魅力，由於極具分量感，戴起來非常貴氣，讓人難以忽視。

▲▼ 淚之女王行頭 。（圖／翻攝IG）

▲金智媛劇中還搭配歐米茄星座腕錶。（圖／翻攝Netflix）

▲▼ 淚之女王行頭 。（圖／翻攝IG）

▲金智媛戴的歐米茄星座系列29毫米SEDNA™金腕錶，780,000元。（圖／歐米茄提供）

而在另一套帥氣的襯衫領帶造型，金智媛搭配歐米茄經典星座系列29毫米的18K Sedna™金錶殼腕錶，雖然尺寸小巧但存在感十足，因為擁有藍色砂金石面盤與同色的皮革錶帶，恰好呼應她的藍色套裝，而18K Sedna™錶圈與時標鑲嵌美鑽更加耀眼，錶背則採透明設計顯露歐米茄8701同軸擒縱大師天文台認證機芯。

►《淚之女王》金智媛結婚71萬耳環打造社長氣勢　卡肩禮服秀直角肩

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關鍵字：

淚之女王, 金智媛, BULGARI, 寶格麗, 歐米茄, OMEGA

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