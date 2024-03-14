「大飛」、「小沛」是誰？　不是人名是內行人講的錶暱稱

▲「大飛」大型飛行員腕錶是IWC最具標誌性的設計。（圖／翻攝IWC官網）

記者陳雅韻／台北報導

名錶世界學問多，資深藏家隨口念出的型號，抑或交流時講出的暱稱，總讓初學者聽了霧煞煞，例如「大飛」、「小沛」、「浪鬼」說的是誰？《ET FASHION》就從這三個常聽見的暱稱說起。





▲IWC大型飛行員腕錶，430,000元。

大飛

沒錯，就是與飛行錶息息相關，指的是IWC（萬國錶）1936年問世的標誌性Big Pilot’s Watch大型飛行員腕錶系列，從字面翻譯而來被暱稱為「大飛」，特色是具碩大的錶徑尺寸、醒目的數字時標，讓飛行員能一眼辨識，其中以黑面款式最為經典。





▲沛納海Radiomir Annual Calendar鉑金年曆錶，1,781,000元。（圖／沛納海提供）

小沛

你是否會為熟稔的朋友取綽號？設計風格獨樹一格的沛納海（Panerai），旗下擁有獨特錶冠護橋的Luminor、軍風的Radiomir、定位為專業潛水錶的Submersible、吸引女性消費者的Luminor Due系列各有不少忠實擁護者，錶迷為品牌取了綽號「小沛」，聽起來更親暱了。





▲浪琴深海征服者系列腕錶被暱稱為「浪鬼」，60,100元。（圖／翻攝浪琴表官網）

浪鬼

勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Submariner潛水錶是不少錶迷的夢幻逸錶，將黑色款稱為「黑水鬼」、綠色款叫「綠水鬼」，幾乎一錶難求。浪琴表（Longines）於2007年推出深海征服者（Hydro Conquest）系列腕錶，潛水錶外型與價格定位都極具競爭力，大獲錶迷好評，於是「浪鬼」不脛而走，成為浪琴潛水錶響叮噹的別稱了。

