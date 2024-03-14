G-SHOCK寵人氣女團ITZY粉絲　聯名錶全是偶像元素

▲ITZY團員彩領（左起）、禮志、有娜、留真戴最新聯名錶款。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK與南韓人氣女團ITZY合作3年，今年終於推出雙方首度聯名錶，打造GMA-P2100IT和GMA-P2100ZY系列兩款腕錶，共有3種型號，均以米粉色、白色或半透明黑色的單色呈現，團員彩領、禮志、有娜、留真紛紛穿上黑色露腰裝搭配新錶，酷味十足。





▲G-SHOCK與ITZY的首次官方聯名系列米粉色GMA-P2100IT-4A（左起）、白色GMA-P2100IT-7A與半透明黑色GMA-P2100ZY-1A腕錶，各4,800元。

G-SHOCK與ITZY聯名錶以GMA-P2100為基礎，呈現2100系列招牌的八角形錶圈，面盤上的時刻部分採用靈感源自ITZY官方環形燈的繽紛色彩，同時在12時位置與錶背點綴ITZY的Logo，包裝盒也印有團員簽名，由內而外都寵粉。





▲ITZY日前受COURREGES之邀到巴黎看秀。（圖／翻攝itzy.all.in.us IG）

ITZY不僅與腕錶品牌合作，日前也受法國老牌Courreges邀請，飛往巴黎欣賞大秀，4位團員從出發前就開始秀品牌又酷又帥的穿搭，抵達後也亮出品牌預先在飯店準備的歡迎禮物，備受寵愛。創立於1961年的Courreges以太空主義未來風格設計轟動一時，獨特的Logo是「AC」縮寫讓人印象深刻，近來再度翻紅，歸功於現任創意總監Nicolas Di Felice，又將當年的酷炫設計帶回舞台，加上韓星Jennie等紅人愛穿，成功掀起流行風潮。