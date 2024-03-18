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夏天之前瘦下來！「成為瘦子的8個習慣」　你中了幾個？

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▲▼「成為瘦子的8個習慣」你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

▲每天喝足水量，幫助你在夏天前成功瘦身。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春夏腳步逐漸接近，露肌機會大增，你成功瘦下來了嗎？《小紅書》有一篇「成為瘦子的8個習慣」掀起網友討論，看看是你否做到了呢？

#晚上不吃晚餐

網友分享，想要成功瘦下，少吃多動是必須，晚餐只需要吃夠基礎代謝率就好，這裡說的不吃晚餐，可以解讀為早一點吃晚餐，不少網友反饋，將晚餐時間往前移，晚上6點以後不進食，慢慢的習慣這樣的用餐時間，就能戰勝飢餓感。

▲▼「成為瘦子的8個習慣」你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

#每天吃早餐

減重最忌不吃早餐，吃早餐可以啟動身體運作機制，告訴腸胃可以正常運作了，腸胃蠕動能促使體內毒素排出，且早餐吃好吃飽，也能有效防止中午暴食，避免熱量攝取超標。

#睡前按摩肚子

排便不順的人可以試試這招，睡前平躺在床上時，以肚臍為中心，順時針揉50下，再從心窩往小腹推，左右各50下，讓隔天排便更為順暢。

▲▼「成為瘦子的8個習慣」你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

#每天都泡腳

若是每天泡澡有困難，不妨試試泡腳吧！泡腳可以促進血液循環，進而提高身體代謝率，有效幫助脂肪燃燒分解。

#堅持跳繩

跳繩是一種促進全身脂肪燃燒的運動，若是運動空間有限，試試每天跳繩200下，堅持下去，大概一個月就能感受體態明顯改善。

▲▼「成為瘦子的8個習慣」你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

#能站就不坐

不少人下半身肥胖都是因為久坐，研究指出，久坐不動也會增加心血管疾病和死亡的風險，建議每坐20分鐘就起來活動一下，尤其是吃飽後可以站立15分鐘，可以幫助消化。

# 多喝水

想要瘦身，最重要的就是增加身體的代謝率，因此多喝水是必須，當代謝好，也會讓體內的熱量消耗較快，多喝水更有助於排尿、排汗，有效將身體中的毒素排出。

▲▼「成為瘦子的8個習慣」你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

#睡飽睡好

研究指出，睡不夠和肥胖大有關係，當睡眠不足時，控制食慾的飢餓素會增加，瘦素減少會導致食慾增加，此時食物帶來的愉悅感會更加強烈，對於高熱量食物的渴望會更高。

關鍵字：

瘦身, 健康, 減重, 習慣, 瘦子

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