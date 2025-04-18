fb ig video ETtoday search mobile

天秤才第4！「最懶惰星座Top 5」公開 雙魚怕累所以耍廢

>

▲▼「最懶惰星座Top 5」公開 。（圖／翻攝自FB/tvN drama ）

▲這些星座活在自己的節奏中，容易把人急得跳腳。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候就是想放空不想動，凡事有自己的節奏，更不愛被催促，這裡說的不是指不努力，只是若生活還過得去，他們絕對可以慢慢來，盤點最懶惰星座top 5，看看誰上榜了！


#第5名 巨蟹座

巨蟹座的懶很「居家型」，他們可以很努力照顧家人、煮飯、整理家務，但只要不用出門、不用社交，能窩在家就不會動。他們很容易陷入舒適圈，對熟悉的環境特別依賴，也不太願意冒險或改變。當沒有強烈動力時，他們就會選擇「待著就好」。

#第4名 天秤座

天秤其實是很怕麻煩的星座，尤其面對「需要下決定」的時候，他們會拖、會觀望、會猶豫不決，然後默默把事情丟給別人做。他們習慣用「優雅的慢節奏」包裝自己的懶惰，不像金牛那麼明顯，也不像雙魚會逃避，而是「能不做就不要搶著做」。

▲▼「最懶惰星座Top 5」公開 。（圖／翻攝自FB/tvN drama ）

#第3名 射手座

射手座愛自由、討厭拘束。對他們來說，如果工作或任務讓他們覺得「無聊」、「綁手綁腳」，就會開始拖延，甚至選擇不做。他們比較有衝動型動力，興致一過就容易懶惰。也很容易因為「不想被約束」而變成消極被動。

#第2名 雙魚座

雙魚座很會「逃避現實」，容易陷在幻想與自我世界中。他們不是不努力，而是容易被情緒帶走，進入「等一下再做」的無限輪迴。喜歡浪漫多於實際行動，也常常因為怕累而選擇耍廢。

▲▼「最懶惰星座Top 5」公開 。（圖／翻攝自FB/tvN drama ）

#第1名 金牛座

金牛座熱愛安逸和穩定，對他們來說「享受生活」遠比拚命打拼來得重要。他們不喜歡改變、不愛被催，能躺絕不坐，能坐絕不站。不是他們沒能力，而是需要一點「誘因」才會發動。只要生活過得去，他們很能接受慢慢來。

關鍵字：

星座, 懶惰, 巨蟹, 天秤, 射手

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子

對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子

林志玲紐約同框安海瑟薇！雙女神合體畫面太美「差8歲」根本凍齡

林志玲紐約同框安海瑟薇！雙女神合體畫面太美「差8歲」根本凍齡

星巴克周末優惠來了　4／18起一連3天第二杯半價

星巴克周末優惠來了　4／18起一連3天第二杯半價

三井LaLaport到底強在哪？為何引發台灣整體百貨業關注？ 星巴克今起「大杯以上買一送一」別錯過！連續兩天喝起來 5款便利商店減脂食物推薦　茶葉蛋、毛豆都入榜 「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理 生活工場3因素「慘失忠誠客」　中友百貨開首槍4月底收攤 常喝水身體不一定健康！營養師：選錯水瓶、小心喝進滿滿細菌 「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面