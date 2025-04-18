天秤才第4！「最懶惰星座Top 5」公開 雙魚怕累所以耍廢

▲這些星座活在自己的節奏中，容易把人急得跳腳。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候就是想放空不想動，凡事有自己的節奏，更不愛被催促，這裡說的不是指不努力，只是若生活還過得去，他們絕對可以慢慢來，盤點最懶惰星座top 5，看看誰上榜了！



#第5名 巨蟹座

巨蟹座的懶很「居家型」，他們可以很努力照顧家人、煮飯、整理家務，但只要不用出門、不用社交，能窩在家就不會動。他們很容易陷入舒適圈，對熟悉的環境特別依賴，也不太願意冒險或改變。當沒有強烈動力時，他們就會選擇「待著就好」。

#第4名 天秤座

天秤其實是很怕麻煩的星座，尤其面對「需要下決定」的時候，他們會拖、會觀望、會猶豫不決，然後默默把事情丟給別人做。他們習慣用「優雅的慢節奏」包裝自己的懶惰，不像金牛那麼明顯，也不像雙魚會逃避，而是「能不做就不要搶著做」。

#第3名 射手座

射手座愛自由、討厭拘束。對他們來說，如果工作或任務讓他們覺得「無聊」、「綁手綁腳」，就會開始拖延，甚至選擇不做。他們比較有衝動型動力，興致一過就容易懶惰。也很容易因為「不想被約束」而變成消極被動。

#第2名 雙魚座

雙魚座很會「逃避現實」，容易陷在幻想與自我世界中。他們不是不努力，而是容易被情緒帶走，進入「等一下再做」的無限輪迴。喜歡浪漫多於實際行動，也常常因為怕累而選擇耍廢。

#第1名 金牛座

金牛座熱愛安逸和穩定，對他們來說「享受生活」遠比拚命打拼來得重要。他們不喜歡改變、不愛被催，能躺絕不坐，能坐絕不站。不是他們沒能力，而是需要一點「誘因」才會發動。只要生活過得去，他們很能接受慢慢來。