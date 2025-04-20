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樂福鞋穿搭技巧必筆記！潮人最愛搭法　加碼平價款小CK最低1千多收

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樂福鞋穿搭技巧必筆記、潮人最愛這樣搭！加碼平價款式推薦，小CK這雙最低1千多收

▲樂福鞋搭配技巧必筆記。（圖／emitaz IG、fakerstrom IG、PEDRO、CHARLES & KEITH）

圖文／CTWANT

樂福鞋是不分男女都愛的百搭鞋款，更是超越了單純的功能性，成為了時尚與個性的象徵。無論是想入手平價樂福鞋款式，或是想學習日常搭配技巧，這篇必筆記！

樂福鞋搭配技巧：襯衫＋西裝褲＋樂福鞋

樂福鞋能休閒又能正式的特性最適合職場上班族穿著，常見的襯衫＆西裝褲單品，只要搭配樂福鞋既不失幹練又兼顧時髦舒適，而且還能一改總是穿皮鞋的枯燥無味。

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▲樂福鞋最適合職場上班族穿著。（圖／emitaz IG）

樂福鞋搭配技巧：風衣＋襯衫＋樂福鞋

春天常見的單品風衣搭配樂福鞋就是百搭，街拍潮人都愛穿的風格，飄逸感十足，亮點就是內搭一件亮色系條紋襯衫＆紅色棒球帽，提升整體氣色、看起來非常鬆弛又時髦

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▲風衣搭配樂福鞋是街拍潮人都愛穿的風格。（圖／emitaz IG）

樂福鞋搭配技巧：牛仔褲＋樂福鞋

牛仔褲是人人衣櫃都要有的百搭單品，以全黑穿搭搭配上時髦樂福鞋，不僅能讓整體視覺看起來更協調，不同材質的組合還能為穿著更添層次感，顯得格外高級與時髦。

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▲牛仔褲搭配樂福鞋高級又時髦。（圖／fakerstrom IG）

平價樂福鞋推薦：PEDRO Studio Andra皮革樂福鞋

替穿搭增添俐落感的Studio Andra皮革樂福鞋，以光滑的小牛皮搭配品牌標誌性的五金細節，低調中展現獨特品味。

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▲PEDRO Studio Andra皮革樂福鞋／3,990元。（圖／品牌提供）

平價樂福鞋推薦：PEDRO ICON皮革樂福鞋

大膽融合了街頭風格與現代優雅的PEDRO ICON皮革樂福鞋，獨特的深灰色鞋面裝飾品牌金屬標誌，厚實的鞋底散發隨興不羈的態度，鞋底紋路更提供卓越的抓地力。

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▲PEDRO ICON皮革樂福鞋／3,990元。（圖／品牌提供）

平價樂福鞋推薦：ORIN 厚底樂福鞋

白色系簡約卻不失質感的經典樂福鞋，厚底設計可以修飾腿型的比例，完美平衡優雅與甜美。

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▲ORIN 厚底樂福鞋／4,980元。（圖／品牌提供）

平價樂福鞋推薦：CHARLES & KEITH Kaiya 亮面樂福鞋

小CK這款閃耀光澤的亮面PU輕鬆呈現出摩登女性的俐落個性，加上透氣內裡與厚底的支撐，不會造成雙腳過多的壓力。一年四季都實穿的樂福鞋能輕鬆融入各式風格。

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▲CHARLES & KEITH Kaiya 亮面樂福鞋 -深咖啡／1,990元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 樂福鞋, 穿搭

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