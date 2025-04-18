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三井LaLaport到底強在哪？為何引發台灣整體百貨業關注？

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▲南港Lalaport 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲南港Lalaport即將開幕滿一個月。（圖／記者林敬旻、林明瑋、蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

南港三井LaLaport近期終於正式登入台北市，在百貨密度極高的台北，也成為民眾口中的最新話題，其開幕已經幾乎一個月，網路討論的聲量不斷，有消費者表示「熱度已消，平日去逛也不見眾多人潮」、「沒有精品感覺沒很高端」，而LaLaport的主打並非是高級精品或是優雅場域，而是營造「讓你天天想去逛一下的地方」才是重點，這樣的購物概念也讓百貨業界嚴陣以待。

▲南港Lalaport Day3。（圖／記者呂佳賢攝）

日本三井不動產集團旗下的大型購物中心LaLaport，近年積極拓展海外市場，台灣也成為其佈局焦點。繼台中開出首店後，台北南港LaLaport也於近期開幕，預計下一步將進軍高雄。LaLaport以其高度複合化的商場設計與家庭導向的場域特色，吸引消費者長時間停留，這種不同於傳統百貨的經營方式，也讓百貨業者暗自關注，LaLaport可能將改寫台灣賣場的消費邏輯。

▲南港Lalaport Day3。（圖／記者呂佳賢攝）

LaLaport首間店誕生在1981年千葉縣船橋市，一開幕就大獲成功，它與日本另一間主打便宜的大型購物中心AEON，主要以市郊為據點的策略不同，LaLaport主要開在交通便利的市中心，吸引的是比逛AEON客群更有餘裕、較有國際觀的日本人。

台灣已經是個成熟的市場，意即民眾的購物方式不是只會「選便宜的」，而是以CP值高的商品為考量，目前全球經濟正陷入一個動盪階段，通膨的情況讓大多數中產階級，對奢侈品的需求下降，取而代之的就是實際的購物模式以及生活體驗。

▲南港LalaPort開幕，民眾於LOPIA超市搶購。（圖／記者林敬旻攝）

所以精品非LaLaport的主打，其經營特色在於結合零售、餐飲、娛樂與公共空間，打造一個不只是購物、而是可供一家人消磨一整天的複合式場域，來自館內品牌的多樣性與吸引力不是優先選項，更在於其強調「可停留性」、「社區共融」與「體驗設計」。

意即LaLaport的競爭力在於它不只是賣場，更是一個生活場景。

從親子同遊、餐飲美食、日式選品、戶外公共空間等元素，全面提升消費者的停留意願與黏著度。這種主打「生活體驗」的場域經營，也正是讓台灣百貨業者提高警覺的原因。對習慣以品牌組合和促銷為主要武器的傳統百貨來說，LaLaport代表的是一種全新的競爭模式。

▲南港Lalaport Day3。（圖／記者呂佳賢攝）

根據過去的日本市場分析，LaLaport在地方型大城的吸引力特別強，消費者以家庭客群、親子族群為主，強調假日的休閒生活與一站式滿足的消費體驗。這樣的經營模式也成為其拓展海外市場的重要資本。LaLaport在台中、台北開幕後，也將在高雄再開設第三間，三井節奏明確的將LaLaport作為旗艦品牌在台複製日本成功經驗。

▲南港Lalaport Day3。（圖／記者呂佳賢攝）

LaLaport的核心競爭力之一在於強調「場域感」與「體驗價值」，而不僅僅是購物本身。與其說它是一間百貨公司，不如說它是一座「生活型消費樂園」。這樣的經營理念使消費者願意長時間停留，也可能因場域氛圍而產生「順便購買」的消費行為。相較之下，傳統百貨往往仍以「購物為主要目的」，在體驗設計與公共空間上則略顯保守。

▲「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport。（圖／業者提供）

▲「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport。（圖／業者提供）

▲可以讓小孩放電一整天的「KidZania」首間店，也將在明年上半年在南港三井LaLaport登場。（圖／業者提供）

對台灣百貨業來說，LaLaport代表一種全新型態的挑戰者。其主力客層鎖定親子家庭、年輕族群與喜歡日式生活風格的消費者，與傳統百貨如新光三越、微風、SOGO等的中高端客層有所重疊。但LaLaport不以高端精品為主軸，而是以生活感、品牌混搭與公共空間的開放性，吸引更多日常型消費者，這讓不少百貨業者開始思考自身定位與未來競爭策略。

這可能引發百貨業者進一步轉型的開端，例如強化休憩空間、引進體驗型品牌、改造動線與設計以提升停留時間等。從「買東西的人」轉向「想過生活的人」，也許將成為台灣零售空間規劃的下一階段的必經之路。

關鍵字：

購物中心, LaLaport, 台北市, 新消費模式, 購物體驗

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