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IU日常「空氣感妝容」重點！無辜犬系眼妝、英氣眉型是關鍵

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文／美人圈

由朴寶劍和IU主演的Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》熱播中，劇中IU所飾演的女主角「吳愛純」雖然形象樸素，但已經31歲的IU在戲外的打扮卻依舊是不少人追捧的範本，特別是她的「空氣感妝容」，這種看上去很淡但其實是全妝的超乾淨妝容，每每發出新照片都會被粉絲稱又美出新高度！本篇分享幾個IU的「空氣感妝容」重點，手把手學會怎麼畫出乾淨清透的溫柔美少女妝！

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲IU。（圖／IG@dlwlrma，下同）

IU「空氣感妝容」重點1：底妝呈現清透無暇奶油肌

IU的底妝總是薄透自然，像自帶發光柔焦感，撇除掉IU本身皮膚底子就好，一般人想要還原IU的底妝的話，粉底液可以選擇質地輕薄、水潤程度較高的，並粉底刮刀從臉部中央向外推開，注意盡量不要過度堆疊，盡可能地越薄越好。上完地妝後的瑕疵，像是黑眼圈、鼻翼、嘴角、痘疤等等，再使用遮瑕膏少量多次的蓋住就好，整體妝感才不會顯得厚重、有面具感。

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

奶油肌粉底推薦：資生堂 超聚光活膚粉底精華、WAKEMAKE 光澤遮瑕粉底液

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲資生堂超聚光活膚粉底精華30ml，NT$2,300、WAKEMAKE 光澤遮瑕粉底液30ml，NT$1,100。（圖／美人圈、WAKEMAKE）

IU「空氣感妝容」重點2：用「粉色」提亮液飽滿蘋果肌

在上完底妝後，可以先用質地較潤且有一定遮蓋力的「粉色」的提亮液點塗在臉中及蘋果肌的位置，能有效的讓臉澎潤起來，除了提升臉部平整度外，也能讓雙頰多了不少自然的粉嫩感。若手邊沒有粉色的提亮液，也可以用「牛奶粉」的膨脹色腮紅來代替。

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

粉色提亮液推薦：花知曉 仲夏夜之夢系列柔焦遮瑕提亮液 #PK02小雪珍珠

牛奶粉膨脹色腮紅推薦：Dasique 單色腮紅 #甜蜜櫻花

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲花知曉仲夏夜之夢系列柔焦遮瑕提亮液5g，NT$539、Dasique 單色腮紅，未單售。（圖／IG@flowerknows_cn、美人圈）

IU「空氣感妝容」重點3：眼影只用兩色做層次

觀察IU的非舞台妝容，可以發現她的眼妝非常乾淨！而眼妝要乾淨又放大，顏色越少越好，簡單的兩色，就能讓眼睛深邃又放大。第一步的大面積打底色建議選擇與膚色相近的膚粉色／膚橘色，讓眼皮顏色變得均勻、顯得明亮，第二個顏色則是用來加深輪廓陰影的深棕色。先大面積刷上膚色調，包含上下眼皮，接著再用深棕色描繪睫毛根部到雙眼皮折線內的範圍，最後再拿一隻乾淨的刷子，從雙眼皮折處的交界向上到約眼眶的位置暈染乾淨。

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲眼妝要乾淨又放大，顏色越少越好。（圖／IG@dlwlrma、@mude_official）

眼影盤推薦：Dasique 九宮格眼影盤 #27、3CE 九宮格眼影盤＃玫瑰柔情 SMOOTHER

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲Dasique 九宮格眼影盤，NT$699、3CE 九宮格眼影盤，NT$799。（圖／IG@dasique_official、@3ce_official）

IU「空氣感妝容」重點4：下垂眼線順著眼尾拉長

眼線部分也很簡單，只需順著自己的眼尾自然地往外拉長就好，長度大概為眼球邊緣到眼尾的距離，只要注意整體走向是向下的，不要往上走，就能勾勒出無辜的眼型。另外也別忘了提亮眼頭，更建議用霧面的提亮。

臥蠶則不用強調存在感，更顯無辜，只需簡單提亮即可，不用特別加深陰影，不過若是本身就沒有臥蠶的人，則可以用少量的灰粉色來畫出陰影。

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲眼線勾勒出無辜的眼型。（圖／IG@dlwlrma、@peripera_official）

眼線液推薦：Lilybyred 明亮持久眼線筆、Love Liner 防水極細眼線液

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲lLilybyred 明亮持久眼線筆，NT$299、Love Liner 防水極細眼線液，NT$580。（圖／IG@lilybyred_officia、@loveliner_official_tw）

IU「空氣感妝容」重點5：蜜桃色腮紅疊加縮短面中

在用粉色提亮液飽滿完臉部後，就可以使用蜜桃色的粉狀腮紅掃在臉中，並和下眼影銜接。另外，除了針對臉中部位之外，也可以用餘粉輕輕將腮紅延伸到鼻樑中段，多了這一步可以讓腮紅過渡更加自然，而且在臉中產生截斷感，大面積的畫法不僅非常有氛圍感，自然的膨潤更是減齡顯嫩。在鼻頭、下巴也可以用餘粉掃一點，增加全臉的粉嫩感。

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

蜜桃色腮紅推薦：YSL 恆久完美透膚煙染腮紅 #06玫瑰煙靄、倩碧 花漾腮紅 #02

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲YSL 恆久完美透膚煙染腮紅，NT$2,250、倩碧 花漾腮紅 3.5g，NT$1,200。（圖／IG@blogger_nanal、@cliniquekorea）

IU「空氣感妝容」重點6：疊加水光修飾輪廓

接著在腮紅的基礎上疊加上精緻的水光光澤，從外側往內刷上的腮紅，可以在內側稍微上點水光高光，可以用粉狀的高光、或是高光棒輕輕沾點，修飾臉中凹陷感，讓臉中及臉型輪廓更飽滿膨潤，同時也可以銜接腮紅，變得像是從腮紅中透出的水光感一樣，顯得更加減齡。

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

水光打亮推薦：DIOR 迪奧超完美持久亮采露 #珍珠白、FEEV 光澤打亮精華 #01 Peach Fairy

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲DIOR 迪奧超完美持久亮采露11ml，NT$1,750、FEEV 光澤打亮精華10g，NT$390。（圖／美人圈）

IU「空氣感妝容」重點7：英氣眉型＋野生毛流感

IU的眉毛也是經常被討論的，不管是戲裡戲外，她的眉型都不是太過圓滑的韓式平眉，仔細觀察可以發現，IU眉頭到眉峰這段，其實是有些微往下凹的，眉尾也相當俐落，這樣的眉型會顯得眉峰比較高、突出，整體會更有精緻的英氣感。眉頭的部分也不會刻意強調，而是淡淡的用棕色眉粉填補顏色，再描繪出野生的毛流感，整體是沒有生硬線條的眉型。

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

眉筆推薦：SUQQU 晶采絲滑眉筆、艾杜紗 絕不失手眉筆

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲SUQQU 晶采絲滑眉筆，NT$1,600、艾杜紗 絕不失手眉筆，NT$470。（圖／SUQQU、艾杜紗）

IU「空氣感妝容」重點8：使用水光感唇膏增加水嫩感

觀察IU的社群版面，可以發現她不管使用哪種顏色的唇膏，幾乎都有一個共通點，就是「總是水亮亮的」，且在《苦盡柑來遇見你》劇中也恰巧有一段為男主梁寬植（朴寶劍飾）問IU：「為什麼你的嘴唇總是亮晶晶的？」。帶有水光感的唇妝和臉上的水光腮紅正好可以相呼應，讓全臉的妝感更顯嫩，視覺效果也會比較平衡。

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

水光感唇膏推薦：雅詩蘭黛 水啵啵琉璃潤唇膏、romand Glasting Color Gloss

▲IU妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲雅詩蘭黛 水啵啵琉璃潤唇膏，NT$990、romand Glasting Color Gloss，₩10,900（約NT$246）。（圖／雅詩蘭黛、IG @beinny_motd）

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關鍵字：

美人圈, 苦盡柑來遇見你, IU, 妝容

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