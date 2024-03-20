Rosé超火「韓系氧氣妝」御用彩妝清單＋畫法公開　絕美腮紅被問爆

文／美人圈

繼BLACKPINK Jisoo的奶甜秀場妝容掀起模仿風潮後，另一位Saint Laurent寵兒Rosé也憑藉氣場全開的清冷女總裁Look引爆搶拍，成為秀場邊最美的風景啦！而御用化妝師MAENG這回也貼心奉上Rosé韓系氧氣妝的彩妝品清單＋化妝小技巧，女孩們先筆記起來就對了。

▲Rosé在Saint Laurent秀場和After Party上的女總裁妝容氣場直接拉滿！（圖／IG@roses_are_rosie，下同）

雖然此番Rosé在秀場上都配戴墨鏡，但有一張與水原希子等人的合照可以看到她的妝容屬於乾淨清爽的妝、沒有生硬眼線和假睫毛，日常也很適合畫！御用化妝師MAENG也公開這款超火的「韓系氧氣妝」畫法，以下也整理出詳細步驟。

Rosé「韓系氧氣妝」底妝步驟：

1.首先，使用保濕噴霧稍微清理一下全臉，讓水分較均勻地分散於每一寸肌膚，為妝前做好打底。

2.使用氣墊粉餅上底妝時，如果擔心臉上粉太多，可以先把沾取粉底液的粉撲在蓋子上揉一下，由內向外開始拍打，輕輕帶過外輪廓，鼻翼部分記得要仔細按壓。緊接著使用毛孔刷，把毛孔細節輕輕掃過填滿，然後用粉撲上的餘粉再次按壓。在上髮際線邊緣的粉底時，記得用粉撲圓形的那一邊、不要塗太靠近髮際線，慢慢地暈染過去即可。

整臉妝容都大致用氣墊上過一遍後，有瑕疵的部分建議再用粉撲沾取粉底液疊塗一次。嘴角暗沉位置可以使用粉撲尖頭的部分上妝，就很方便！

▲圖片模特膚色與Rosé不同，所以圖示的氣墊粉餅色號也不一樣！（圖／小紅書@MAENG，下同）

3.御用化妝師MAENG表示自己不會刻意去遮蓋底妝上臉的光澤感，所以在上散粉的時候只會在髮際線和眉毛部分少量使用定妝。

4.畫鼻影的時候，記得眼窩處也可以用刷子輕掃過去，修容會看上去更加自然。

5.由於蘋果肌處沒有使用散粉定妝，可以使用腮紅當作散粉！塗腮紅的時候不要用掃的動作，而是輕輕拍打上色。

6.在顴骨和下顎角打上修容粉製造陰影的效果，最後在蘋果肌下方、鼻樑、唇峰、下巴、眉骨處上點高光可以強調臉部立體感！

Rosé「韓系氧氣妝」眼妝步驟：

1.夾睫毛時，會從睫毛根部分段往外夾，再用小睫毛夾局部，調整睫毛走勢和翹度。

2.眼影則會使用中性色輕刷於眼皮上做疊加，就可以打造若有似無，但同時很有神的眼妝。眼線可以拿眼影盤中較深的棕色眼影畫出朦朧的感覺。

3.上睫毛膏時，一次不要沾取太多膏體，從睫毛根部開始向上刷，且一定要記得刷乾淨！御用化妝師MAENG透露，如果覺得睫毛膏很難刷乾淨，手腕就要放鬆，只在塗睫毛根部時發力，慢慢地帶過睫毛前段。這手法會讓睫毛看上去像天生就很濃密，且只著重根部濃度還會有畫內眼線的既視感！下睫毛就不塗睫毛膏了，僅用燒熱後的木棍輕柔地下壓睫毛即可。

Rosé「韓系氧氣妝」唇妝步驟：

1.Rosé秀場唇妝這次同樣先使用有色潤唇膏做打底，但由於質地會根據每個人嘴唇當時的狀態，而有顯色上的差別！

2.先用棉花棒稍微把多餘的潤唇膏擦掉一點，接著從唇部裡往外塗、慢慢地上色，唇妝就完成啦。

Rosé同款彩妝品推薦

▲Sulwhasoo雪花秀完美珍珠光精華氣墊SPF50 #No.13N 象牙白，NT$2,200。（圖／IG@iammaeng、Sulwhasoo雪花秀）

▲Sulwhasoo雪花秀潤唇膏，價格店洽。（圖／IG@sulwhasoo.official）

▲Dior迪奧超完美亮妍腮紅 #100杏仁烤奶，NT$1,900。（圖／Dior迪奧、IG@roses_are_rosie）

▲倩碧CLINIQUE啞緻耀彩柔潤唇膏 #01Blushing Pop，價格店洽。（圖／倩碧CLINIQUE、IG@roses_are_rosie）

延伸閱讀

2024秋冬時裝周韓星揹什麼包？BLACKPINK Jisoo、全智賢等同款精品包＋最新售價全網羅

什麼精品包讓Rosé三種尺寸全包？Saint Laurent最新「LE 37水桶包」推出就衝爆款C位！

BLACKPINK Rosé十件事：從被嘲全團最路人，逆襲成氛圍感美女，Coachella一戰成名！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。