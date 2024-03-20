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韓國爆紅「六角形護膚法」只要4步驟！　低成本養出水嫩減齡美肌

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▲▼韓國爆紅「六角形護膚法」養出水嫩肌 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享近期韓國爆紅的「六角形護膚法」，簡單4步驟養出水嫩減齡美肌。（圖／翻攝IG@goodal_official、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝小紅書@李藝恩dr.meili

最近韓國有一種「臉部六角形護膚法」爆紅，每天只要15分鐘就能改善臉部乾燥老化，讓肌膚變得水潤嫩滑，因為操作簡單、容易上手，掀起討論、跟做熱潮。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享「六角形護膚法」的原理和詳細操作4個步驟，不僅方法簡單，成本也低，用手邊的保養品就能完成，想跟韓妞們一樣擁有細緻水光肌的人快來試試。

▲▼韓國爆紅「六角形護膚法」養出水嫩肌 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

首先，李醫師就解釋什麼是「臉部六角區」，這是將臉分成六個部分：額頭、眼尾、眼下皮膚、嘴角、唇周、下巴皮膚，這些部位都是臉部皮膚組織較薄，容易乾燥、產生皺紋的部位，而隨著年齡的增長、皮膚彈性下降，這些部位老化現象會更加嚴重。比起在皮膚上疊加塗抹許多保養品，以核心六角區為中心管理的「六角區護膚法」，可以更好地幫助維持童顏感。

▲▼韓國爆紅「六角形護膚法」養出水嫩肌 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 1：化妝水濕敷

臉部清潔後用化妝水浸濕紗布並敷於臉部，如果沒有紗布，可以用化妝棉代替。

▲▼韓國爆紅「六角形護膚法」養出水嫩肌 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 2：在六角區厚塗乳霜

在額頭、眼尾、 眼下、嘴角、唇周、下巴等六角區部位厚塗乳霜，乳霜沒有特殊要求，用自己平時使用的乳霜就可以了。

想更加精細護理的話，可以在額頭、下巴部位塗保濕霜，眼下、眼尾塗眼霜，嘴角、唇周塗功能性乳霜。

▲▼韓國爆紅「六角形護膚法」養出水嫩肌 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 3：加精華油再翻面敷

塗完乳霜敷10分鐘後，在六角區滴上精華油並用刷子刷開，再把紗布或化妝棉翻過來，翻面倒置敷上五分鐘。

美容油用平時用的也可以，但最好使用像荷荷芭油等天然精油。

Step 4：輕輕按壓剩餘乳霜

5分鐘後拿下紗布／化妝棉，輕輕彈壓臉上剩下的乳霜幫助吸收，這樣就完成了。

▲▼ 抗老保養搭配產品。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 皇家蜂王乳淨亮精華水，150ml，NT$4,590。

結合動態黑蜂修護科技與全新拋光淨膚精粹，針對肌膚淨白8大問題發揮全面性的修護功效，質地輕盈水感，同時給足保濕力，讓肌膚黯發出年輕柔嫩光澤。

▲▼ 抗老保養搭配產品。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 奢華金燦賦活凝露，125ml，NT$5,480。

香奈兒頂級保養「奢華金燦系列」中的賦活晶露，今年升級推出「奢華金燦賦活凝露」，富含更高濃度五月梵尼蘭精萃，並添加全新活性成分五月梵尼蘭精華乳，能有效舒緩肌膚，使膚質更細緻、綻放煥亮光采。

▲▼ 抗老保養搭配產品。（圖／品牌提供）

▲理膚寶水 B5+全面修復霜 10周年限定大容量，200ml，NT1,570。

以極佳的舒緩修護效果被稱為「肌膚萬用霜」的B5+全面修復霜，為歡慶在台上市10周年，特別推出10周年限定大容量200ml環保紙管包裝，輕盈乳霜質地不分膚質、年齡都適用。

▲▼ 抗老保養搭配產品。（圖／品牌提供）

▲sisley 抗皺活膚御緻駐顏琉晶霜，50ml，NT$15,800。

延續經典抗皺活膚御緻駐顏霜的極致抗老功效，注入50種頂級抗老植物活性精萃，具有抗氧化、保濕、修護功效，幫助改善各種不同的老化問題，搭配全新觸膚即化的輕盈琉晶質地，連油性肌都適用。

關鍵字：

保養, 護膚, 乾燥, 細紋, 老化, 抗老, 保濕, 滋潤, 六角形護膚法, 韓國, 韓妞, 皮膚科醫師, 醫生

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