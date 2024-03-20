韓國爆紅「六角形護膚法」只要4步驟！　低成本養出水嫩減齡美肌

▲皮膚科醫師分享近期韓國爆紅的「六角形護膚法」，簡單4步驟養出水嫩減齡美肌。（圖／翻攝IG@goodal_official、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@李藝恩dr.meili

最近韓國有一種「臉部六角形護膚法」爆紅，每天只要15分鐘就能改善臉部乾燥老化，讓肌膚變得水潤嫩滑，因為操作簡單、容易上手，掀起討論、跟做熱潮。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享「六角形護膚法」的原理和詳細操作4個步驟，不僅方法簡單，成本也低，用手邊的保養品就能完成，想跟韓妞們一樣擁有細緻水光肌的人快來試試。

首先，李醫師就解釋什麼是「臉部六角區」，這是將臉分成六個部分：額頭、眼尾、眼下皮膚、嘴角、唇周、下巴皮膚，這些部位都是臉部皮膚組織較薄，容易乾燥、產生皺紋的部位，而隨著年齡的增長、皮膚彈性下降，這些部位老化現象會更加嚴重。比起在皮膚上疊加塗抹許多保養品，以核心六角區為中心管理的「六角區護膚法」，可以更好地幫助維持童顏感。

Step 1：化妝水濕敷



臉部清潔後用化妝水浸濕紗布並敷於臉部，如果沒有紗布，可以用化妝棉代替。

Step 2：在六角區厚塗乳霜



在額頭、眼尾、 眼下、嘴角、唇周、下巴等六角區部位厚塗乳霜，乳霜沒有特殊要求，用自己平時使用的乳霜就可以了。

想更加精細護理的話，可以在額頭、下巴部位塗保濕霜，眼下、眼尾塗眼霜，嘴角、唇周塗功能性乳霜。

Step 3：加精華油再翻面敷



塗完乳霜敷10分鐘後，在六角區滴上精華油並用刷子刷開，再把紗布或化妝棉翻過來，翻面倒置敷上五分鐘。

美容油用平時用的也可以，但最好使用像荷荷芭油等天然精油。

Step 4：輕輕按壓剩餘乳霜



5分鐘後拿下紗布／化妝棉，輕輕彈壓臉上剩下的乳霜幫助吸收，這樣就完成了。

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