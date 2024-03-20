常悶癢不適？「日常5個習慣」教你維持私密處健康

▲女生應避免穿過緊的褲子，以免悶熱不透氣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人常因壓力大而影響身體健康，尤其女性因長時間久坐及忙碌而容易出現婦科問題。陰道內本身含有菌叢，在健康狀態下，益菌和壞菌平衡共存，有助維持陰道弱酸性環境，維持私密健康；相反若一旦壓力過大，身體和私密防護力下降，壞菌會迅速增加，破壞陰道菌叢平衡，導致私密肌悶癢不適，分享 5 個方法讓你提升防護力。

#充足的睡眠

都說休息是為了走更長遠的路，過少的睡眠會導致身體的防護力降低，進而影響到私密肌對益菌的保護力，導致私密悶癢、婦科問題不斷找上門，建議維持良好作息，每天11點前入睡，並保有 7-8 小時的睡眠時間。

#定期起來走動，減少久坐時間

久坐不僅會導致私密肌悶熱潮濕不透氣，使私密處悶癢不舒服，也會導致下半身循環不佳，對子宮和私密肌造成負面影響，並引發婦科問題。記得每 1~2 個小時就起身走走，增加私密肌透氣和下身舒展。

#適時補充水分，多排尿少憋尿

有時工作一忙碌忘了喝水，又或是因外出旅行不便導致憋尿的窘境，當尿液累積過多無法排除，會產生過多壞菌並且影響到私密處健康。因為女性的陰道與尿道口位置相近，容易互相造成影響，出現私密悶癢問題。如廁後也要注意擦拭方法，使用單點按壓避免前後來回擦拭，減少私密反覆不適機率。記得定時喝水、上廁所，每天至少喝 2000cc，維持身體所需，同時照顧好私密處。

#避免穿著悶熱不透氣下身

壞菌最喜歡溫暖潮濕的環境，悶熱不透氣的衣物材質很容易造成私密肌悶熱潮濕，進而讓壞菌大量生長。下身應避免過緊的褲子，改選擇寬鬆透氣裙裝或褲裝，內褲可選擇棉質、蠶絲等天然透氣材質，具親膚性，吸汗效果佳。

#衛生棉、護墊每2小時更換一次

生理期間的經血中富含多種壞菌喜歡的營養物，因此吸滿經血的衛生棉或護墊，很容易成為壞菌最喜歡生長的地方，因此衛生棉、護墊記得每 2 小時更換一次，減少壞菌生長；放入陰道內的棉條也要注意放置時間，避免過久沒有更換。

私密不適的原因多少都與生活習慣有關，只要我們養成良好日常習慣，就可以避免，但若是長期不適狀況沒有改善或是經常復發，則建議盡快就醫，尋求專業醫師協助。