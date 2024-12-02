秋冬最值得投資的「工裝外套」一篇看懂怎麼穿　加碼9款百搭推薦

文／美人圈

要論2024秋冬最值得投資的外套款式，首推時尚達人都默默上身的復古「Barn Jacket」！Barn Jacket起初是為農業勞動和戶外工作而設計的工裝外套，在不同品牌的重塑下，搖身一變成為最It的時尚單品。本篇除了一探Barn Jacket的魅力，以及該如何搭配？還加碼推薦值得入手的款式，身為走在流行尖端的你必收一件！

▲海莉比伯私服很多Barn Jacket穿搭。（圖／IG@haileybieber、@haileybisfashion）





▲金泰梨機場穿搭。（圖／Prada）

「Barn Jacket」工裝外套在紅什麼？

Barn Jacket早在2024春夏時裝周上就大放異彩，Prada、Fendi、Balenciaga和LOEWE等紛紛把其搬至秀場，融入個性化和時尚元素，再加上海莉比伯（Hailey Bieber）、金泰梨、aespa Giselle等名人帶貨下，更將這款工裝風格的外套推向新高度。

▲2024春夏時裝周秀場上出現工裝風格的外套。（圖／Prada、FENDI、LOEWE）

Barn Jacket可謂是男女通吃的經典單品，其標誌性設計特徵之一就是翻領設計，經常使用麂皮或皮革材質，時髦又有質感。此外，Barn Jacket的多功能口袋設計也備受喜愛，不過有些品牌為了強調極簡美學，會弱化或刪減這一元素，使整體造型更加俐落精緻。





▲（左起）海莉比伯、aespa Giselle、2NE1 Dara 。（圖／IG@haileybisfashion、@aerichandesu、@daraxxi）

Barn Jacket的布料大多較為厚實耐用，常選用棉布或帆布製作，隨著穿著時間的增加，外套會展現出更獨特的風味。除了經典的Oversized寬版設計外，許多品牌也推出適合不同身形的版本，如適合小隻女的短版剪裁，或遮肉顯瘦的長版設計，讓每個人都能根據需求和喜好挑選合適的款式。

「Barn Jacket」工裝外套怎麼搭？

Barn Jacket工裝外套本身就是一件「進可攻、退可守」的穿搭利器，單穿或是疊加搭配都展現出強大氣場！最基本且不會出錯的搭配方式就是配上丹寧牛仔褲，同樣都是Vintage風格必備單品，混搭就瞬間有復古氣息。不少穿搭達人會選擇下身配上飄逸感的裙子，份量感Barn Jacket與輕盈下身形成對比，視覺上意外超和諧。

其他像是配上超夯的五分短褲、小熱褲或是短裙也很有型，率性中帶點小性感，在搭配鬆弛感大包，回頭率立刻飆升！

「Barn Jacket」工裝外套單品推薦

Prada機能性帆布束腰外套



▲Prada機能性帆布束腰外套，NT$110,000。（圖／Prada）

LOEWE Jacket in cotton

▲LOEWE Jacket in cotton，NT$97,000。（圖／LOEWE）

CARHARTT OG Chore Coat

▲CARHARTT OG Chore Coat，NT$9,980。（圖／CARHARTT）

MLB Korea工裝外套

▲MLB Korea工裝外套，KRW279,000（約NT$6,802）。（圖／MLB Korea官網）

depound工裝外套

▲depound工裝外套，KRW298,000（約NT$7,125）。（圖／depound官網）

Polo Ralph Lauren棉質帆布實用風格夾克

▲Polo Ralph Lauren棉質帆布實用風格夾克，NT$22,480。（圖／Polo Ralph Lauren）

GU水洗棉質工作外套

▲GU水洗棉質工作外套，NT$1,090。（圖／GU）

UNIQLO工裝短版布勞森外套

▲UNIQLO工裝短版布勞森外套，NT$1,990。（圖／UNIQLO）

ZARA燈芯絨領口塗蠟絎縫外套

▲ZARA燈芯絨領口塗蠟絎縫外套，NT$2,490。（圖／ZARA）

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