國民初戀秀智超會穿！水鑽套裝超顯瘦、毛絨背心層次疊穿法時髦又保暖

▲秀智。（圖／取自秀智IG）

圖文／CTWANT

在韓國有『國民初戀』之稱的秀智，驚喜接下CELINE，成為新任全球品牌大使！其實秀智平時就是時尚穿搭領航員，身材姣好皮膚白皙的她，之前在《我的女神室友斗娜》飾演穿著時尚的大明星，多套華服就令人驚豔，一起來看看秀智平時私下的穿搭示範！

1.黑色水鑽套裝華服秀優雅態度

這套CELINE的全套黑色套裝，華麗中帶有貴氣感，外套以水鑽鑲嵌在邊緣，裙子的腰際也同樣鑲嵌著水鑽，短裙也完美凸顯秀智的好身材，露出大長腿太性感！

2.顯瘦的羽絨外套與背心多層次穿搭

寒冬報到，首爾也降下大雪造成交通大亂，冬季多層次穿搭也是顯瘦技巧！尤其羽絨服絕對是必備的穿搭，秀智這套咖啡色和黑色羽絨外套搭配寬版刷淺色牛仔褲，整體比例也是好到爆炸。另外，她也喜歡層次疊穿法，夠保暖也易脫，駝色絨毛背心、羽絨背心都是時髦的搭配保暖方式！

▲秀智穿GUESS絨毛背心與羽絨背心混搭出秋冬最時髦的保暖公式。（圖／取自秀智IG）



3.棒球帽配西裝外套好潮

超喜歡秀智這頂CELINE的簡約棒球帽搭配黑色休閒西裝外套，裡面再搭上隨意的T恤時尚度破表！

▲棒球帽搭配西裝外套時尚度破表。（圖／取自秀智IG）

4.時髦皮衣套裝穿搭手拎最夯包款

秀智成為CELINE全球代言人首發的形象照，身穿最新女裝的全套黑色皮革短外套搭配皮革短裙，讓人感受她的青春活力與優雅態度，更時髦搭配漆皮亮澤及膝長靴，展現挑高身材好比例，手上則是大家最喜歡詢問度超高的品牌最新NINO黑色牛皮翻蓋包，不但保有CELINE包款最經典的身形風格，可手拿，也內附可調整長度的肩帶，掛肩、斜背，實用度高，可隨意搭配變換造型！

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