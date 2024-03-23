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LIFE・經典／如《魔戒》電影高塔　全球最高3D列印建築在瑞士小鎮

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▲在瑞士Mulegns村莊的白塔（Tor Alva）。（圖／翻攝Michael Hansmeyer官方網站）

▲在瑞士Mulegns村莊的白塔（Tor Alva）。（圖／翻攝Michael Hansmeyer官方網站）

記者蔡惠如／綜合報導

在瑞士阿爾卑斯山的名為Mulegns的村莊，一項創新的建築項目正在進行，名為白塔（Tor Alva）的塔樓，正使用3D列印技術建造，當正式完工後，白塔預計將成為世界上最高的3D列印建築，這座高達30米的塔樓，不僅展示3D列印技術在建築領域的更廣應用，也代表建築設計和建造方式的未來趨勢。

▲在瑞士Mulegns村莊的白塔（Tor Alva）。（圖／翻攝Michael Hansmeyer官方網站）

白塔由歐洲建築師 Michael Hansmeyer 和 Benjamin Dillenburger負責，而建造技術則是由蘇黎世聯邦理工學院主導，這座結合了藝術與科學的建築，展現了3D列印技術在減少材料消耗，以及為建築提供更多設計自由度方面的潛力，也可視為建築業的重大突破。

▲在瑞士Mulegns村莊的白塔（Tor Alva）。（圖／翻攝Michael Hansmeyer官方網站）

白塔的基座是一棟鐵匠鋪的舊建築，其預鑄的模組將置於其上，獨特的Y形柱，是由一種類似混凝土的柔軟混合物，使用巨型的3D列印機擠壓出設定的線條，並在其中加入鋼材加固，這是該技術首次應用於建築結構部分。

▲在瑞士Mulegns村莊的白塔（Tor Alva）。（圖／翻攝Michael Hansmeyer官方網站）

這種建造方法比起傳統建築方式，更能製作出更加複雜的幾何形狀，而且還大大減少材料浪費。使用3D列印技術，還能在結構表面呈現建築紋理的裝飾，構造連接不使用粘合劑，而是採用可拆卸的螺釘和拉索，想恢復原狀，未來可以輕鬆拆卸和重建，或是轉移至其他地方，這樣重複利用的特性，不但能確保日後想回復的自然景觀，也比傳統建築物更為環保。

▲在瑞士Mulegns村莊的白塔（Tor Alva）。（圖／翻攝Michael Hansmeyer官方網站）

▲在瑞士Mulegns村莊的白塔（Tor Alva）。（圖／翻攝Michael Hansmeyer官方網站）

整個建造過程預計耗時約900小時，白塔在完工後，將成為Mulegns的地標建築之一，並將舉辦音樂和戲劇表演，吸引遊客前來。這座塔樓不僅是個表演場地，也是展示3D列印技術如何革新建築設計和建造過程的典範。

▲在瑞士Mulegns村莊的白塔（Tor Alva）。（圖／翻攝Michael Hansmeyer官方網站）

▲在瑞士Mulegns村莊的白塔（Tor Alva）。（圖／翻攝Michael Hansmeyer官方網站）

隨著3D列印技術的不斷發展和普及，白塔是對未來建築可能性的探索，我們有望看到更多類似的創新建築項目出現，推動建築設計和建造方式的革新。

關鍵字：

3D列印, 建築, 創新, 瑞士, 白塔

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