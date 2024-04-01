盤點7位韓星「下班休閒」！小櫻花巧手織激短背心、文佳煐解鎖作家身份

文／妞新聞

藝人的工作雖比一般人有更多機會出現在螢光幕前，但本質上他們也和妞妞一樣，是認真上班的「打工人」，而收工後的藝人們平常都有哪些休閒活動或興趣呢？跟著妞編輯一起來一窺他們私底下日常的一面吧！

韓星「下班休閒活動」

1.太妍：皮拉提斯

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近年來風靡運動圈的「皮拉提斯」成了許多韓國女藝人熱愛的休閒運動之一，這類運動主要能幫助雕塑體態和矯正日常因姿勢不良而養成的壞習慣，出道已有17年的太妍對於身材管理也絲毫沒有鬆懈，日常會透過基礎的核心訓練來打造健美的身形，妞妞們也能從她日常的照片中看出歐逆認真訓練的成果！

2.Red Velvet Wendy：烹飪

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▲Red Velevet Wendy很喜歡烹飪。（圖／X@eunchae_diary）

Red Velevet成員Wendy從練習生時期開始，就很常擔任小廚娘的角色，喜愛下廚的她會利用有空的時間親自烤蛋糕、點心給身邊的成員、工作人員享用，對於後輩的也是照顧得無微不致，女團LE SSERAFIM成員恩採近日就收到來自Wendy自製的果醬，開心地在社群感謝前輩的關照，讓Wendy的美談事蹟再+1！

3.TWICE彩瑛：畫畫

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▲TWICE彩瑛手繪《PAGE TWO》專輯封面。（圖／MINI SHOP）

TWICE忙內成員彩瑛成員是公認的「藝術家人格」，喜愛RAP、作風大膽的她也替團體注入了不少色彩，而彩瑛還有一項粉絲都知道的個人技，那就是畫畫！TWICE於2016年推出的專輯《PAGE TWO》中就包含彩瑛的「限量手繪專輯套」封面，充滿童心、又具有個人特色的風格也讓她在眾多韓星中更有反轉魅力！

4.BLACKPINK Jennie：攝影

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BLACKPINK成員Jennie在趕忙碌的行程之虞，也不忘紀錄生活！而她同時也是復古相機的愛好者，在BLACKPINK出道三周年時特別替她的攝影作品開設了帳號「lesyeuxdenini」，法文翻譯為「妮妮（Jennie本名金珍妮）的眼睛」，作為送給粉絲的禮物，而在Jennie的本帳也能看到許多她拿著相機捕捉畫面的身影。

5.LE SERRAFIM 宮脇咲良：鉤針毛帽

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宮脇咲良可以說是KPOP史上第一位靠「個人才藝」進行團體外交的愛豆了吧！從TWICE成員幾乎人手一頂，再到替偶像IU製作專輯同款「小崔弟帽」，構圖設計到成品都親手包辦，一邊織一邊確認戴起來是否好看，甚至從上衣、收納包等款式都難不倒她，看來小櫻花未來不當偶像的話還是有其他出路！

6.文佳煐：閱讀

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演員文佳煐自小出生書香世家，精通韓語、德語和英語的她是韓國演藝圈公認的「知性女神」代表，而身為演員的她除了日常需要讀的劇本之外，也會利用時間閱讀其他領域的小說，培養文學氣質！而文佳煐也在今年推出了她的個人散文集《PATA》，正式解鎖作家身份，書中講述了她出道至今面臨的許多挑戰，並如何與之抗爭，讓更多人更認識「文佳煐」本人！

7.朴圭瑛：芭蕾

▲朴圭瑛是個芭蕾愛好者。（圖／IG@lavieenbluu）

私下給人鬆弛、率性又有點慵懶氛圍的朴圭瑛其實是個芭蕾愛好者！在她的IG上時常可以看到許多不同造型的「芭蕾穿搭」，早在芭蕾尚未正式流行前歐膩就已經開始接觸這項運動，持續一段時間後讓她練成了一身優雅好體態，並在無形之中加強身體核心，更有利於她在演戲時能呈現最佳的狀態！

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