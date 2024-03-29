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婦科不順有解！中醫師教你「簡單3招」養出健康子宮

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▲▼中醫師教你養出健康子宮。（圖／品牌提供）

▲女生的婦科健康很重要。（圖／品牌提供、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少女生都會有生理痛或是經期不順的問題，中醫觀念中，肝臟與女性的生殖器官有著密不可分的關連性，當婦科出現問題，很有可能是肝氣不順導致氣血循環受阻，中醫師曾宜萱教你3招養出健康子宮。

▲▼中醫師教你養出健康子宮 。（圖／Unsplash）

#玫瑰花茶補氣也補血

玫瑰花草茶有助於行氣補血，促進血液循環，也含有豐富的維生素C和鐵質，有助於補充氣血，能調理經期不調、經血量少、月經疼痛等婦科問題。一般民眾可居家加入玫瑰、紅棗、當歸等常見食材，以熱水沖泡，再依據個人口味偏好，適量添加蜂蜜，減輕腹部不適、放鬆心情，更能保濕皮膚，改善肌膚乾燥暗沉，由內而外平衡身心靈！

▲▼中醫師教你養出健康子宮 。（圖／Unsplash）

#中藥良方調理經痛

具有清熱解毒、疏肝解鬱功效的柴胡，以及能活血化瘀、行氣止痛的香附、鬱金等中藥材，可謂是女性調理經期不適的良藥，既能減緩腹部脹痛，針對受荷爾蒙影響而情緒緊繃的女性，也有調理情緒、緩解焦慮、抵抗抑鬱等情緒問題的作用。

▲▼中醫師教你養出健康子宮 。（圖／Unsplash）

#婦科大穴調節子宮

空閒時經常輕壓按摩女性婦科的三大穴位，能有效舒緩腰部疼痛、調節生殖系統、改善月經不調。三者分別是位於小腿內側，距離內踝尖約四橫指處的「三陰交穴」、背部腰間距離脊柱兩旁各兩橫指處的「血海穴」與位於第一、二腳趾骨交接凹陷處「太衝穴」。

關鍵字：

中醫, 女性健康, 玫瑰花茶, 中藥, 婦科

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