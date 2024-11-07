換季必學！小紅書超夯「水油水」保養法　乾紋、暗沉一次改善

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

換季臉乾、暗沉，膚況一蹶不振，保養品要換季，但你的保養步驟跟著換季了嗎？秋冬季節光只是保濕還不夠，搭配小紅書正夯的「水油水」保養法，讓膚況穩定，肌膚立刻亮起來！

步驟1：水→注水潤澤

洗完臉倒出10元硬幣大小的化妝水，輕拍上臉，確保肌膚每一個部位都在濕潤喝飽水的狀態。

步驟2：油→油養Q彈

選擇適合自己膚質的保養油，倒出5元硬幣大小，於掌心溫熱後，由下往上按摩拉提輪廓線、額頭與雙頰，再取1元硬幣大小，用掌心按壓全臉。

步驟3：水→濕敷封存

使用化妝水浸濕化妝棉後，於全臉濕敷5分鐘，別忘了脖子也需一起！

小提醒：濕敷後千萬不要洗臉! 輕輕用濕敷化妝棉擦拭後，用掌心輕拍讓所有精華吸收後，立即擁有亮澤Q彈嫩臉。

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