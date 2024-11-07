fb ig video ETtoday search mobile

《怪奇物語》首飾、服裝熱騰騰亮相　輕鬆搭出80年代復古學院風

>

▲▼怪奇物語聯名 。（圖／公關照）

▲Pandora與Netflix熱門影集《怪奇物語》聯名合作，共同打造重魔幻風格的首飾。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

熱門影集《怪奇物語》最終章第五季拍攝已趨近完成，雖然首播時間仍未定，但各品牌已蓄勢待發搶搭熱潮，丹麥品牌Pandora近期與《怪奇物語》聯名合作，打造復古又帶有奇幻色彩的首飾，演繹了劇中的經典元素，包括在黑暗中象徵希望的RUN字樣霓虹燈、象徵未知與危險的裂紋和藤蔓等，讓粉絲一看就懂。

▲▼怪奇物語聯名 。（圖／公關照）

▲Pandora聯名《怪奇物語》夜光RUN吊飾，3,280元。

▲▼怪奇物語聯名 。（圖／公關照）

▲Pandora聯名《怪奇物語》夜光心形串飾，2,480元。

Pandora的設計不僅造型講究，巧妙運用工藝能為首飾更添光彩，與《怪奇物語》聯名的RUN彩燈吊飾以及裂紋和藤蔓心型吊飾，均採用夜光琺瑯技法，在在黑暗中綻放光芒，象徵光明與希望；此外，為彰顯劇中深刻友情，品牌推出方形金屬珠上鐫刻「FRIENDS DON’T LIE」字母的友誼手鍊與組合戒指。

▲▼怪奇物語聯名 。（圖／公關照）

▲Pandora聯名《怪奇物語》友誼手鍊，5,580元。

▲▼怪奇物語聯名 。（圖／公關照）

▲Pandora聯名《怪奇物語》魔王戒指，3,280元。

粉絲不僅可戴上配飾，亦可將《怪奇物語》服裝穿上身，日本品牌GU二度與《怪奇物語》攜手，以懷舊的80年代時尚風格為設計主軸，創作一系列復古風與學院風服飾，最鮮明之作為代表霍金斯高中的綠色和橘色為冬季服裝，款式包括大學T、圍巾，以及印有校徽老虎圖案的後背包，輕鬆穿搭出霍金斯高中的學生造型。

▲▼怪奇物語聯名 。（圖／公關照）

▲GU與Netflix影集《怪奇物語》二度聯名，融合了80年代的美國時尚。（圖／GU提供，以下同）

▲▼怪奇物語聯名 。（圖／公關照）

▲GU以《怪奇物語》地獄火社團魅力領袖艾迪為靈感創作水洗毛帽與圍巾。

►GU雙11快閃降價了！290元高領T恤必買、話題保暖商品低價一次看

►Nike雙11快閃特惠提前開跑！新鞋款直接打5折、破千件品項降價了

關鍵字：

怪奇物語, Pandora, GU

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

劉詩詩化身冰雪女王　葫蘆珠寶彰顯氣勢

劉詩詩化身冰雪女王　葫蘆珠寶彰顯氣勢

開箱香奈兒亞太區首間腕錶珠寶旗艦店　明朝茶几成VIP室鑑賞桌

開箱香奈兒亞太區首間腕錶珠寶旗艦店　明朝茶几成VIP室鑑賞桌

昆凌大露美背看賽馬　逾50萬愛馬仕羽毛包搖曳生姿

昆凌大露美背看賽馬　逾50萬愛馬仕羽毛包搖曳生姿

Tudor軍風錶好帥　輕鬆掌握三地時間 Bottega Veneta進軍高級珠寶界　超大水滴耳環「金」搶眼 曾之喬懷孕穿搭風格百變　深V洋裝配21萬水晶包閃耀幸福光 「貝嫂」萬聖節戴醜面具了事　貝克漢讚老婆「27年來首變裝」 表面看不出「超難搞星座」Top 3 ！第一名堅持己見　地雷多到極點 李棟旭在浴室學年輕人拍照！43歲大叔太逆齡直接夢回20歲 膽小鬼慎入！3部嚇壞觀眾的院線驚悚電影　《懼裂》今年最大黑馬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面