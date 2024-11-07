《怪奇物語》首飾、服裝熱騰騰亮相　輕鬆搭出80年代復古學院風

▲Pandora與Netflix熱門影集《怪奇物語》聯名合作，共同打造重魔幻風格的首飾。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

熱門影集《怪奇物語》最終章第五季拍攝已趨近完成，雖然首播時間仍未定，但各品牌已蓄勢待發搶搭熱潮，丹麥品牌Pandora近期與《怪奇物語》聯名合作，打造復古又帶有奇幻色彩的首飾，演繹了劇中的經典元素，包括在黑暗中象徵希望的RUN字樣霓虹燈、象徵未知與危險的裂紋和藤蔓等，讓粉絲一看就懂。





▲Pandora聯名《怪奇物語》夜光RUN吊飾，3,280元。

▲Pandora聯名《怪奇物語》夜光心形串飾，2,480元。

Pandora的設計不僅造型講究，巧妙運用工藝能為首飾更添光彩，與《怪奇物語》聯名的RUN彩燈吊飾以及裂紋和藤蔓心型吊飾，均採用夜光琺瑯技法，在在黑暗中綻放光芒，象徵光明與希望；此外，為彰顯劇中深刻友情，品牌推出方形金屬珠上鐫刻「FRIENDS DON’T LIE」字母的友誼手鍊與組合戒指。

▲Pandora聯名《怪奇物語》友誼手鍊，5,580元。

▲Pandora聯名《怪奇物語》魔王戒指，3,280元。

粉絲不僅可戴上配飾，亦可將《怪奇物語》服裝穿上身，日本品牌GU二度與《怪奇物語》攜手，以懷舊的80年代時尚風格為設計主軸，創作一系列復古風與學院風服飾，最鮮明之作為代表霍金斯高中的綠色和橘色為冬季服裝，款式包括大學T、圍巾，以及印有校徽老虎圖案的後背包，輕鬆穿搭出霍金斯高中的學生造型。

▲GU與Netflix影集《怪奇物語》二度聯名，融合了80年代的美國時尚。（圖／GU提供，以下同）





▲GU以《怪奇物語》地獄火社團魅力領袖艾迪為靈感創作水洗毛帽與圍巾。