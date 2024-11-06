Nike雙11快閃特惠提前開跑！新鞋款直接打5折、破千件品項降價了

記者鮑璿安／綜合報導

讓大家久等了，雙十一購物節終於登場，這次Nike在官網快閃「雙十一限時優惠」，超過1200件商品皆降價了，包含鞋款、上衣T恤、配件裝備等，像是Nike SB Alleyoop滑板鞋直接打對折，現省千元相當有感。





▲科技感鞋款Nike Zoom Air Fire從原價4千元來到 $2,399。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Court Vintage Premium女鞋、Nike SB Alleyoop滑板鞋等款式則有5折優惠。（圖／翻攝自官網）

此次特惠自2024年 11月 6日 晚上00:00搶先開跑，至11月 11日 晚上23:59結束，指定款式最高 6 折優惠，不需要優惠代碼即可入手，要注意優惠僅適用於此特賣網頁上的產品，數量有限，售完即止。像是矚目款式科技感鞋款Nike Zoom Air Fire從原價4千元來到 $2,399；Nike Court Vintage Premium女鞋、Nike SB Alleyoop滑板鞋等款式則有5折優惠，此時入手非常划算。

▲adidas Originals與Wales Bonner再度攜手推出2024年秋冬系列 。（圖／品牌提供）





▲Samba 以及Samba Millennium透過撞色設計、鱷魚紋皮革等手法，營造奢華感與精緻細節 。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals與Wales Bonner再度攜手推出2024年秋冬系列，兩種不同版本的 Samba 以及Samba Millennium，透過撞色設計、鱷魚紋皮革等手法，營造奢華感與精緻細節。此外，各種洋溢濃濃復古美式學院風的服飾登場了，連帽外套、撞色夾克、針織短裙，可疊搭營造街頭風格。