GU雙11快閃降價了！290元高領T恤必買、話題保暖商品低價一次看

記者鮑璿安／綜合報導

讓人期待的雙十一購物節來臨，快時尚品牌GU今年搶先自11月1日開打，針對熱門的神褲錐形褲、PUFFY TOUCH針織衫以及各種配件包款都降價了，NT$290元起就能夠入手換季單品，完全不怕傷荷包。

▲GU於11月1日至11月14日連續14天推出「11.11 自由購物節」。（圖／品牌提供）



GU於11月1日至11月14日連續14天推出「11.11 自由購物節」，對一系列的秋冬人氣商品進行分批降價，高領T恤限定優惠價NT$290元必買，像是燈芯絨barrel leg錐形褲首周優惠價NT$790元，搭配女裝燈芯絨短版襯衫一起購買共降價NT$300元；而秋冬換季的保暖單品PUFFY TOUCH多彩針織系列，各種實穿的開襟外套、針織衫，指定期間內每件降幅NT$100-200元。





▲女裝柔軟羅紋高領T恤(長袖)290元。（圖／品牌提供）





▲女裝HEATPADDED燈心絨夾層外套原價NT$1790降至NT$1490。（圖／品牌提供）





▲女裝PUFFY TOUCH開領麻花針織衫限定優惠價NT$690元（原價NT$790元）。（圖／品牌提供）

▲迷你肩包限定優惠價NT$590元（原價NT$690元）。（圖／品牌提供）

不分男女款HEAT PADDED夾層背心於指定期間降價NT$200元，外套降價NT$300，是本次雙11檔期降幅最大的優惠單品之一，以上單品都能夠隨心混搭。「11.11自由購物節」期間，於GU 網路商店（含GU APP）消費並選擇實體店鋪取貨，單筆消費金額滿NT$1,200元，即贈插畫家「餃貓」設計束口袋乙個。

同時，快時尚品牌Gap最近聯手洛杉磯品牌Cult Gaia推出全新聯名系列，一改品牌過往給人的休閒印象，系列中性感氣息滿點的金屬鍊條洋裝成為重點單品，可以說是怎麼穿怎麼美，以親民價位呈現出時髦穿著。Cult Gaia為Jasmin Larian Hekmat於2012年在洛杉磯創立，以雕塑與建築感為標誌之一，大家最熟悉的品牌設計莫過於竹籃包款，具有記憶點的廓形非常迷人。而這回的Gap X Cult Gaia聯名系列，顛覆了Gap過去的休閒風格，一反其道運用金屬鍊條與圈環為主軸元素，出現在無袖背心的肩帶、寬管牛仔褲的腰飾、貼身短洋裝的肩帶、露腰長洋裝的腰部上，可說是細節滿滿，具體呈現女性之美與力量。





▲Gap X Cult Gaia聯名系列顛覆了Gap過去的休閒風格，一反其道運用金屬鍊條與圈環為主軸元素。（圖／品牌提供）