表面看不出「超難搞星座」Top 3 ！第一名堅持己見　地雷多到極點

▲超難搞星座Top 3 揭曉。（示意圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

某些星座的想法與正常人有極大差異，表面看起來很隨和，但是一旦深度交流時就會產生矛盾，甚至彼此之間都認為對方「很難搞」，其實這是一種天性，導致他們規矩多、話多、毛病跟著多，以下就揭曉超難搞星座Top 3 ，上榜的你可能要注意了。

Top 3 處女座

處女座上榜大家都不意外，因為處女本身就是一個「過度」完美主義者，嚴苛要求自己也就罷了，通常也讓周圍的人苦不堪言，甚至產生各種矛盾，就好比生活中雞毛蒜皮的小事情，處女座偏偏有自己的想法，如果對方不照著做，就會引來一頓批評，讓人很想逃跑。

Top 2 雙子座

雙子座的難搞之處在於多變，翻臉和翻書一樣快，讓外人都難以接受，有時候自以為已經很了解雙子了，其實連邊都沾不上，因為雙子會建立重重保護機制，面對不同的人產生不同的性格，很有可能你以為雙子討厭的東西，有一天成為了他們的最愛，一切都太意外。

Top 1 金牛座

金牛座拿下難搞冠軍的主因，就是他們過於鑽牛角尖的個性，他們太非常注重細節，習慣把自己認為的事情強加在他人身上，且語氣強硬讓人毫無喘息的空間，並且對於金錢的執著超乎一切，就算原先都是出於好意，但是聽在友人耳中卻格外刺耳，進而失去許多朋友，堅持己見的個性相當吃虧。