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5個隨手習慣養起來　10年後比同學年輕10歲

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▲頭髮,髮型,髮,蓬鬆髮,保養,嫩唇,。(圖／達志示意圖)

▲對皮膚好的生活習慣，簡單就能養成。（圖／達志示意圖、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

積少成多的力量是很強的，從年輕就養成正確的生活習慣，過了10年、20年將會造成很大差別，以下這5個生活習慣只是隨手做，很容易完成，卻能讓你保持年輕健康，素顏出門也有自信，不需靠整容也能很美麗。

早上醒來空腹喝杯水
喝水或許是件小事，但對肌膚卻是重量級的大事，適時補充水分，能維持身體機能、代謝正常，肌膚當然也能光滑透亮，每天早上醒來馬上補水，能讓肌膚更加水嫩。

 ▲指甲,女性,陽光,咖啡,睡眠。（圖／unsplash）

▲喝水可以促進代謝。

外出必要防曬
紫外線就是讓肌膚老化最大原因之一，無論妝畫得多美，防曬步驟一定要做，一般最被忽略的就是「補擦」，不是早上出門擦一次就好，防曬乳功能是有時效的，最好每隔2小時就補擦一次，若是外出流汗，1小時就需補充一次，才能達到真正隔離的效果。

▲美容,美肌,保養,粉刺,。（圖／達志示意圖）

▲防曬是每日的功課。

不要趴著睡覺
如果睡眠時你會有趴睡習慣，最好盡量改正過來，因為隨著歲月導致的皮膚鬆弛，會讓本來有趴睡習慣的你因為歪著脖子，導致左右臉不對稱，甚至因眼周跟鼻子受到擠壓拉扯，會更容易產生皺紋。

▲指甲,女性,陽光,咖啡,睡眠。（圖／unsplash）

▲戒除趴睡的習慣。

咬指甲
有些人緊張時容易咬指甲，但這種習慣會讓臉部肌肉與脖子變得僵硬，也可能會讓下巴造成前凸，而在咬指甲時吃進去的細菌，也可能會損害健康。

▲護手,保養,雙手,指甲油,指甲,手,乳液,（圖／達志示意圖）

▲練習不要咬指甲。

一天最多一杯咖啡
為讓肌膚保持彈性，內部保養也很重要，對於咖啡因的攝取最好有所限制，過量的攝取咖啡因有可能會產生睡眠障礙、脫水、頭痛的情況，對於皮膚都是不良的因子。

▲▼咖啡桌。（圖／達志）

▲一天一杯咖啡不要貪多。

關鍵字：

美麗, 健康, 生活習慣, 皮膚, 防曬

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