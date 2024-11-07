話題跑鞋推薦！NB多彩柔軟Fresh Foam、adidas極致輕量款台灣限量開賣

記者鮑璿安 ／綜合報導

入手一雙適合自己的跑鞋，能夠在運動過程中提升表現，而近期也有不少話題鞋款，像是adidas史上最輕競速跑鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 1、擁有柔軟腳感的NB Fresh Foam X 1080 v14，而ASICS則帶來全掌 FF BLAST MAX 科技中底，無時無刻營造貼合感受。





▲New Balance帶來全新一代Fresh Foam X 1080跑鞋 「 Fresh Foam X 1080 v14 」。（圖／品牌提供）

今年秋季，New Balance帶來全新一代Fresh Foam X 1080跑鞋 「 Fresh Foam X 1080 v14 」，主打柔軟與支撐力，使用了升級的 Fresh Foam X 技術，中底加寬、側牆加高，使每一次著地都穩定踏實。另外採用透氣網孔鞋面，結合多彩配色，兼具性能和時髦外觀，適合跑者們入手。





▲ASICS 經典彈力跑鞋系列 NOVABLAST 5承襲前代的蹦床大底配置，首波主打色魅力紫於 11 月 8 日（五）於官網及全台指定直營與經銷店點同步販售。（圖／品牌提供）

ASICS 經典彈力跑鞋系列 NOVABLAST 5承襲前代的蹦床大底配置，以不對稱結構設計，加強前掌與後跟的活力回彈效果；升級全掌 FF BLAST MAX 中底科技，提升8.5% 彈跳性能。除了中底與鞋面更新外，AHAR LOW 橡膠大底紋路調整，增加耐用度同時提升抓地力。鞋舌的楔型翼片設計以 SUPERBLAST 為靈感，增強包裹感、防止鞋舌滑動，無論新手或專業跑者，都非常推薦上腳。





▲adidas史上最輕競速跑鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 1。（圖／品牌提供）

adidas史上最輕競速跑鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 1，僅重138克，自去年9月首次推出以來，幫助國際菁英馬拉松跑者在多項賽事中奪得冠軍並打破紀錄。今年，台灣也將再度推出ADIZERO ADIOS PRO EVO 1，預計於11/7在指定門市及官網限量發售，鞋款特色除了重量輕巧裸感十足以外，將前掌上翹點移至中底的60%處，從而提高向前慣性和跑步效益，搭載經特殊設計的 LIGHTSTRIKE PRO 泡棉、LIGHTWEIGHT UPPER網狀鞋面，進一步帶來良好運動感受。