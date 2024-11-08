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避免穿緊身衣褲！營養師教你6招遠離胃食道逆流

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▲▼營養師教你6招遠離胃食道逆流 。（圖／翻攝自fb/TVN DRAMA）

▲過緊的衣褲會提升胃食道逆流的機率。（圖／翻攝自FB/tvN drama、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活步調緊湊，三餐不定時或是東西吃太快，很容易導致胃不太舒服，營養師余朱青教你以下6個方法讓你遠離胃食道逆流。

▲▼營養師傳授「6招」遠離胃食道逆流 。（圖／Unsplash）

#維持理想的體重

原來肥胖也會導致腹部承受壓力，營養師余朱青指出，體重變重也會導致腹部承受力，進而增加胃食道逆流機會，建議BMI控制於18.5-24之間，並腰圍男性<90公分&女性<80公分。

#放慢吃飯速度

想要避免胃食道逆流，細嚼慢嚥很重要，當大塊食物進入胃部，容易增加腸胃與消化系統的負擔，建議每口咬至少10下以上，並每餐至少吃20分鐘。

▲▼營養師傳授「6招」遠離胃食道逆流 。（圖／Unsplash）

#每餐吃7分飽

三餐不定時，容易導致大小餐，當肚子太餓時，容易攝取食物過量，大腦接受到飽足時間需要20分鐘，所以細嚼慢嚥除了幫助消化外，也可避免攝取過多食物。

#睡前2-3小時不進食

熬夜進食也是胃食道逆流的主因，因未消化完的食物直升上流易引起「胃溢酸」，余朱青提醒，若午餐後有睡午覺習慣的人，則可採半坐臥的睡姿，避免增加腹部壓力。

▲▼營養師傳授「6招」遠離胃食道逆流 。（圖／Unsplash）

#避免高油高糖食物

胃食道逆流有大半原因是因為不健康的飲食習慣，像是喝咖啡、吃甜食，抑或吃炸物、燒烤等食物，會使得胃酸過度分泌。

#避免穿著緊身衣褲

和體重增加道理一樣，當腹部壓力過大，胃食道逆流機會提升，所以也應避免穿著緊身衣褲，因為塑身衣、繫腰帶等會增加腹部壓力，增加胃食道逆流發生的機會。

關鍵字：

胃食道逆流, 健康, 營養, 飲食, 體重

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