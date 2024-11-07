膽小鬼慎入！3部嚇壞觀眾的院線驚悚電影　《懼裂》今年最大黑馬

文／人物誌

隨著十月步入尾聲，「西洋鬼節」萬聖節的到來讓各大商圈充滿了節慶氣息，萬聖節嘉年華的活動也讓人又愛又恨。除了百貨公司滿滿的萬聖節佈置，驚悚電影的上映更是讓全球影迷引頸期盼，像是票房黑馬《懼裂》、話題系列新作《微笑2》，或是已上映的國產恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》，在這個步入秋天的十月底，獨愛恐怖片的影迷實在是太過幸福。

趕緊把握這波檔期，一通前往戲院體會直擊心扉的膽戰心驚吧！

《懼裂》



《懼裂》講述曾紅極一時，如今卻衰老過氣的女星伊莉莎白，藉由一種名為「完美物質」的藥物，透過該非法藥物的注射，創造出更年輕貌美的分身「蘇」；短暫從身體分裂出來的蘇，迅速幫伊莉莎白找回昔日的風光。在衰老與年輕的肉體切換間，伊莉莎白的人格竟產生分裂，本體與分身不僅相互仇視，並想方設法奪取身體控制權。

▲《懼裂》被評為今年驚悚電影的最大黑馬。（圖／《懼裂》劇照）

《懼裂》甫上映便獲得觀眾一致好評，甚至被評為今年驚悚電影的最大黑馬，不僅大膽創新的構想令觀眾印象深刻，其令人作噁的畫面使容貌焦慮戰更震懾人心；畫面之外所反諷的，更包含社會對於女性的審美批評、男性凝視，透過雙女主的演譯使全片毫無冷場，這部戲裡戲外充滿巧思的邪典電影，絕對是今年不容錯過的驚悚片。

《微笑2》



以一副詭譎笑容，讓觀眾無不感到心驚膽寒的《微笑》，在10月8日推出續集《微笑2》。在《微笑》系列中，只要目睹他人自我了結，附著在死者身上的詛咒便會傳遞予目擊者，並在接下來的3、4 天內，將會不斷被惡靈所偽裝的人們糾纏，並在受詛咒者崩潰之際奪取肉體，藉此完成自殺來讓詛咒繼續傳遞。

▲《微笑2》續集更為恐怖、誇張。（圖／《微笑2》劇照）



《微笑2》再度集結原班人馬，續集的推出期望複製首集驚人的票房表現，用更為恐怖、誇張的幻覺呈現，不斷創造能令觀眾嚇得失魂落魄的畫面，驚悚程度的提升更是不只一個檔次。在續集中，流行歌手絲凱萊莉因目睹他人自殺，導致詛咒糾纏到她身上，本就活得千瘡百孔的她，又該如何在破爛的人生經歷中尋求解脫並擺脫詛咒？

《鬼們之蝴蝶大廈》

於11月1日上映的國產恐怖電影《鬼們之蝴蝶大廈》，集結尹馨、林采潔、馮淬帆、蔡振南、白潤音、曹佑寧，並以台北市著名的「錦新大樓」為故事原型，結合各地靈異故事，打造出台式都市傳說風格的恐怖片。電影講述為躲避家暴的陳薇帶著女兒，住進租金便宜的蝴蝶大廈，在這怪事頻傳的自殺勝地，又將發生哪些駭人的靈異事件？

▲《鬼們之蝴蝶大廈》以台北市著名的「錦新大樓」為故事原型。（圖／《鬼們之蝴蝶大廈》劇照）



錦新大樓前身為時代大飯店，由於民國73年的「時代大飯店火災案」與85年的縱火案，奪去多條人命的駭聞使該大樓改為今日名稱，作為北市最著名的凶宅，常在新聞專題報導或Youtuber踩點影片中被人看見，它的存在儼然是台北市民的共同記憶。如今，著名凶宅將改編為電影，那些市民們耳熟能詳的都市傳說，想必觀眾都會期待該以何方式呈現。

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