GU APP周年慶取消、adidas信義概念店全日停業！受強震影響變動

記者鮑璿安／台北報導

今4月3日上午7:58左右，台灣發生有感地震，且目前仍餘震不斷，台灣GU宣佈取消原訂於4月4日至4月11日舉辦的「GU APP周年慶」，而adidas Brand Center 信義品牌概念店也公告今日暫停營業一天。





▲GU決定取消原訂於4月4日至4月11日舉辦的「GU APP周年慶」相關活動。（圖／品牌提供、截自FB）

台灣GU在聲明中表示：「因受今(3)日上午的強震災害影響，台灣極優服飾有限公司（GU Taiwan）經謹慎評估後，決定取消原訂於4月4日至4月11日舉辦的「GU APP周年慶」相關活動，GU Taiwan與第一線救災人員同在、為災區民眾祈福平安。」後續若有進一步的活動資訊，將再另行公告或通知。

▲adidas Brand Center 信義品牌概念店今日暫停營業一天。（圖／品牌提供、截自FB）



adidas Brand Center 信義品牌概念店在安全考量之下，今日暫停營業一天，原訂 4/3（三）今日開賣的Fear of God Athletics 系列也將延期販售，更新販售資訊將於官方社群公布。

而女星柯佳嬿今天下午預計出席於遠東SOGO百貨忠孝館的資生堂激抗痕系列新品活動，品牌因考量地震災情，宣布取消活動。柯佳嬿也在個人IG限時動態寫下：「餘震不斷，因安全考量，原訂下午活動決定取消，希望大家都注意安全，一切平安。」