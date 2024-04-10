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《3體》美女科學家「奧姬」戲外時尚駕馭力驚人！8套造型必看

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix影集《3體》中除了台灣演員曾靖Zine Tseng值得關注外，飾演科學家「奧姬」的艾莎岡薩雷（Eiza González），你也必須認識！

Netflix科幻影集《3體》（3 Body Problem）上線後一度衝上排行榜第1名，劇情描述人類與外星種族的聯繫以及面臨的危機，並圍繞物理學專家「牛津五人組」展開故事，主角群之一奧姬薩拉札為一名奈米纖維發明家，由墨西哥女星艾莎岡薩雷飾演，其亮眼的外表讓不少影迷質疑：「哪有這麼漂亮的科學家？」也因此讓她受到許多關注。

艾莎岡薩雷其實演過多部作品，過往也經常以時尚造型出席宣傳活動，擁有模特兒身材的她本身就是個衣架子，能駕馭各式鮮豔、特殊設計以及性感的服裝，以下一起來盤點艾莎岡薩雷的必看造型。

關於艾莎岡薩雷

艾莎岡薩雷出生於1990年1月30日，生長於墨西哥，母親Glenda Reyna為當地的超模，其美貌基因正是遺傳自媽媽！不只身為演員，艾莎岡薩雷還曾經出過個人專輯，甚至進入美國告示牌拉丁流行專輯榜第14名，而後她以《惡夜追殺令》艷麗性感的形象打開知名度，更參與諸多好萊塢電影，包括《玩命再劫》、《玩命關頭：特別行動》、《艾莉塔：戰鬥天使》，接下來與亨利卡維爾共同主演的《非紳士特攻隊》也將在4月份上映。

艾莎岡薩雷的感情生活相當精彩，可謂「男神收割機」，曾與凱文哈里斯（Calvin Harris） 、C羅（Cristiano Ronaldo）、 喬許杜哈莫（Josh Duhamel）傳出緋聞。2020年時與甜茶提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）兩人在墨西哥度假，被目擊在泳池親吻；2022年則是和水行俠傑森摩莫亞（Jason Momoa）傳出交往，不過這些戀情都短暫結束。

盤點艾莎岡薩雷8套必看造型

艾莎岡薩雷造型1.

艾莎岡薩雷於《3體》首映活動上穿著Chanel的繞脖深V百褶禮服，裙襬舞動的模樣十分美麗，尤其在影片中呈現更是動人！

艾莎岡薩雷造型2.

在播出倒數數天前，主角演員們齊聚一堂拍攝宣傳，當時艾莎岡薩雷選擇了一套Versace的粉紅色格紋套裝，短版夾克、短褲凸顯修長身型，將粉嫩甜美造型也駕馭得很好，不愧是「墨西哥小甜心」。

艾莎岡薩雷造型3.

同樣也是在錄製宣傳影片時，艾莎岡薩雷嘗試了另一套深藍色短褲套裝，為來自Prada的俐落設計，正式而不乏優雅女人味。

艾莎岡薩雷造型4.

艾莎岡薩雷於《3體》首映活動穿著華麗的Prada紅色流蘇禮服，上頭大小錯落的金屬環點綴出個性，轉身則是大面積露背！展現冶豔而時髦氣場的一面。

艾莎岡薩雷造型5.

受到時尚品牌寵愛的艾莎岡薩雷，日前出席觀賞Loewe時裝秀，她以一身帥氣的皮革套裝造型現身，搭配上油頭濕髮，連女生都要被她電到！

艾莎岡薩雷造型6.

艾莎岡薩雷在為她的另一部作品《史密斯任務》宣傳時，穿上一襲極致危險性感的Burberry中空禮服造型，排列的釘扣將她的身形曲線描繪得更加唯美。

艾莎岡薩雷造型7.

艾莎岡薩雷參加時尚珠寶活動時，以這套Tory Burch透視白色禮服奪得目光焦點！

艾莎岡薩雷造型8.

與Prada關係友好的艾莎岡薩雷，先前曾在品牌活動上穿上串聯鐵片而成的兩件式迷你裙套裝，展現出她傲人的腹肌與腰線。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《3體》奈米纖維CEO「奧姬」艾莎岡薩雷，嗆辣率真引關注，前男友名單甜茶、連恩漢斯沃，一字排開超狂！

《3體》看不懂？從葉文潔、程慬、智子3個關鍵角色，快速了解劇情變化！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 3體, 奧姬, 艾莎岡薩雷

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