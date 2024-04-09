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7款精品雨靴推薦　Dior、Celine大雨中照樣有型

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

告別冬日，時序迎來春意盎然的春天，樹枝嫩芽，鳥語花香，為大自然帶來一片清香新意，但春天後母心，伴隨而來的雨季以及不穩定的氣候，也時時提醒大家要備好萬全的雨天外出雨具，這時，雨傘，雨衣以及雨靴格外重要，對了，時髦精的你雨季穿搭預備起。

你知道除了Hunter、Rain、Rockfish等歐洲品牌以外，精品品牌也有隱藏雨靴款式嗎？本篇盤點7大精品品牌及購買清單，讓你趁雨勢稍緩，提早防患未然，預先下單一雙時髦又實用的時尚雨靴，雨季時節外出不狼狽，大雨中照樣時髦，一樣有型。

雨季雨靴推薦

01：Dior Garden黑色中低筒雨靴

Dior Garden黑色橡膠雨靴為2023／2024冬季系列所推出的全新款式，有別於以往的簡約設計，Dior Garden透過精心打造，將時裝屋經典元素Oblique壓紋運用於鞋身兩側，讓你在濕漉漉的雨天也能盡情展現獨特的法式優雅風格，中低筒的設計不僅方便穿脫，也減輕雨靴的整體重量，是一款任何造型都可以搭配的漂亮雨靴，完全不用考慮直接下單入手。

▲Dior Garden黑色中低筒雨靴。（圖／Dior）

02：Celine 卡其色橡膠和小牛皮高級長筒雨靴

這款法國製造的卡其色長筒雨靴，由80%橡膠以及20%小牛皮所製成，為了增加親膚的舒適度，襯裡為100%紡織。除了固定於鞋面和鞋底間的不可拆卸皮革束帶，印有Celine Logo之外，筒身也有綴上品牌識別度極高的Triomphe Logo，真的是輕鬆搭就超時髦又好看，是雙不必等雨天就可以很好搭配的靴款。

▲Celine卡其色橡膠和小牛皮高級長筒雨靴。（圖／Celine）

03：Chloé Raina沙色低筒雨靴

Chloé Raina低筒雨靴以圓頭形狀和輕盈的凸紋鞋底為主要設計，鞋底貼邊飾有迷你扇貝細節，以及鞋跟處的Chloé Logo，為稍顯孩子氣的設計輪廓增添些許成熟浪漫氣息。而這款雨靴採用生物基TPU而製作，是延續品牌對於倡議永續發展的一種實踐。造型上可搭配喇叭褲或是中長裙來融合女性柔美與率性的個性，帶些可愛，帶點浪漫。

▲Chloé Raina 黑色低筒雨靴。（圖／Chloé ）

04：Chloé Betty橡膠中筒雨靴

這款橡膠Betty雨鞋擁有時尚的造型與堅固的鞋面，讓人很容易聯想起經典皮靴的樣式。其鞋頭設計，方頭短而平，展現出堅強、自信的態度。大膽的凸紋鞋底則為這款雨靴帶來了更為強烈的氣勢與態度。另外，舒適的鞋跟提升了輪廓及整體比例，是小隻女孩想要顯白又無敵顯腿長的撇步唷。

▲Chloé Betty橡膠中筒雨靴。（圖／Chloé ）

05：Burberry Marsh黑色橡膠高筒靴

Burberry Marsh黑色橡膠高筒靴，靈感源自於威靈頓靴。這雙運用橡膠材質所打造的英倫雨靴，不僅有經典格紋內襯，在厚底鞋底上的設計也藏有Burberry Logo。此款長筒雨靴，不但可以修飾腿型，防水材質耐穿耐磨，絕對是一款顏值與實用性兼具的好選擇。

▲Burberry Marsh黑色橡膠高筒靴。（圖／Burberry）

06：Bottega Veneta Puddle 厚底低筒雨靴

義大利精品Bottega Veneta自推出Puddle厚底低筒雨靴後，每到雨季就是時尚潮人的雨備單品，以簡約洗鍊的線條和圓潤的鞋頭作為設計重點的Puddle，搭配每季更新的選色，肯定就是雨中焦點。2024年推出咖啡軟糖、海鹽白以及經典黑，穿在腳上不但展現時尚品味，也非常可愛討喜！

▲Bottega Veneta Puddle 厚底低筒雨靴。（圖／Bottega Veneta）

07：Rockfish Weatherwear厚底長筒雨靴

這兩季從韓國燃起的英國品牌Rockfish Weatherwear雨靴，以簡約的鞋身加上英國標誌Logo深受時尚迷喜愛，靴筒有低、中、高三種高度可以選擇，顏色上也從經典的黑白配色，到低彩度的雅致米黃色和粉橘色等多種選擇，也難怪詢問度居高不下。

▲Rockfish Weatherwear厚底中筒雨靴。（圖／Rockfish）

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

雨季穿搭必備！Bottega Veneta PUDDLE 八款各色雨鞋盤點

不能只知道Hunter！雨季別怕盤點8個雨鞋、雨靴品牌可以購入

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 雨季穿搭, 雨靴

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