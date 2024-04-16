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欲望是無底洞永遠也填不滿　不必再透過「追逐」來證明自己的完美

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文／女子學

你總是覺得自己擁有的不夠多嗎？總是一直買衣服、一直蒐集周邊商品，又或是一直購物？《在焦慮星球上微笑》的作者Matt Haig提到，我們的焦慮感，有一部分來自於追求永遠追逐不完的目標，而這讓我們感覺到焦慮、時間不夠用等等。

Matt Haig在24歲患有焦慮症和憂鬱症，一直到現今40多歲，他逐漸學會與病共處，恐慌發作的次數逐漸下降，這本《在焦慮星球上微笑》裡面談了不少東西，而最讓我有感的，莫過於追逐永遠追逐不完的目標。

▲棒球。（示意圖／PhotoAC）

簽名球堆砌成牆　卻依然持續蒐集

過去的我，曾經擁有過一整面牆的簽名球。我不斷追逐球星，無論是知名球星，或是未來之星，只要世界各地的球星來到台灣，我就忍不住去追逐他們的簽名。

花了數十萬元，不但讓我存款一直是零，還讓我焦慮不安，因為永遠有簽不完的球星不斷地出現，潛力新秀、未來之星，有的曇花一現，有的打出水準，但無論如何，不斷追逐球星的簽名，是讓我耗盡能量的一件事情。

雖然對於台、美、日、韓的球員如數家珍，但卻永遠也追不完這些名人，甚至用寄信的方式，將球寄給球員簽名，長嶋茂雄、David Cone，一度都是我收藏櫃中的珍寶。

但是追逐簽名沒有盡頭，非常地疲憊也非常地累人，永遠覺得自己還不夠的感覺，以及得到球星賞臉簽名的愉悅感，不斷在我心中上演。

▲與人的互動更能留下珍貴的回憶。（圖／Pexels，下同）

賣光簽名球　讓我如釋重負

直到我發現，我要的其實是與人連結的感覺，我才漸漸地甘願把簽名球一顆顆賣出去。簽名剝奪了我的時間跟金錢，而這些時間與金錢，可以讓我和重要的人一同出遊，一起留下珍貴的回憶。回想追逐簽名之前的我，和朋友上山拍了一夜的星軌、和以前的女友騎機車環島，在台灣各地留下足跡與照片，這些都被簽名給淹沒了。

在把簽名球賣掉的過程中，我感受到了一種如釋重負的感覺，有更多的時間跟金錢，可以陪伴重要的人，就像Matt在書中寫的，我們永遠不會覺得一個嬰兒不完美，但長大後的我們卻被與人比較搞到很不完美。

在這個焦慮的星球上，商人創造欲望、刺激消費，消費讓我們以為自己變得更棒，但其實也讓我們變得更累。我們的欲望是無底洞，永遠也填不滿，我們失去了專注在當下的機會，不斷追逐自己還沒有得到的東西，感受到自己的不完美。

也許我們都該學會，自己已經不必再追逐些什麼，來證明自己的完美，因為你的存在本身即是美好。讓我們一同回歸到智慧型手機出現前的年代，暫停個20分鐘也好，不必在X、臉書、Instagram上面關注別人的生活，而是回到自己內心的那一片寧靜。

▲《在焦慮星球上微笑》一書。（圖／天下雜誌）

延伸閱讀

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 在焦慮星球上微笑, 書籍, 焦慮症, 憂鬱症

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