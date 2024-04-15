夏姿也玩暗黑哥德風！墨痕化作絕美禮服、新款玉鐲包成為腕上珠寶

記者鮑璿安／台北報導

SHIATZY CHEN 夏姿．陳於三月初在巴黎時裝週發表2024/25秋冬系列，現將腳步移回台灣，回到台北中山旗艦店舉辦預覽會，現場陳設18套以墨的暈染漸變為主軸的精彩設計，存有伸展台上的氣勢磅礴，也擁抱年輕世代，展現了哥德式叛逆風格。





▲夏姿2024/25秋冬系列展現了哥德式叛逆風格 。（圖／品牌提供）

設計總監王陳彩霞表示：「夏姿一直以來持續的新中式優雅，就像是一封封獻給歷史的情書，而在這一季，我們從古代製墨、磨墨過程、到墨染如雨如川如海的畫面，訴說著墨焦、濃、重、淡、清的五種意境，提煉出東方美學的奧秘，也體現著夏姿極致工藝的品牌價值。」套裝成為本季關鍵性搭配，美國第一夫人賈桂琳甘迺迪Jacqueline Kennedy較為經典的套裝給予靈感，秉持俐落實穿的剪裁，採用長立方形體輪廓呼應本季靈感之一「墨條」，來自60年代西式套裝結構，打造經典黑白雙色手工蘭花裝飾、緹花貂毛飾邊。





▲經典包款玉鐲包則選用稀有的「和闐玉」玉種 。（圖／品牌提供）

品牌引以為傲的刺繡功底化作毛筆般來回穿梭，貫穿黑戧金色紗線，表現出力道猶存的刷墨層次，更為中式刺繡添上西式的緞帶、流蘇，一再體現中西合璧的前衛設計，引領人進入夏姿如夢似幻的工藝美學。墨蘭花幾乎成為貫穿本系列的重要線索，品牌以立體絨花裝點，染上深沉典雅的墨色，發揮深刻的東方底蘊；而品牌經典包款玉鐲包則選用稀有的「和闐玉」玉種，大面積繡上漸層淡紫色蘭花，佩戴方式是輕挽在手上，營造出腕上珠寶的概念。

▲（依序）粉色晚禮服「Lisianthus 桔梗」，運用435片浪漫半圓弧度的花瓣型； 「Dahlia 大理花」的染色禮服，則是運用手工染色羽毛。（圖／品牌提供）



同時，台灣婚紗品牌LinLi Boutique在創辦人林莉LinLi 帶領下，顛覆白紗傳統概念，品牌用以煥彩紅、原力藍等色相佐，打造出粉色晚禮服「Lisianthus 桔梗」，運用435片浪漫半圓弧度的花瓣型、24種深淺粉色網紗跳色的大小荷葉，形塑輕盈線條感，禮服耗時2個多月完成，勾勒出童話般的輪廓。名為「Dahlia 大理花」的染色禮服，則是運用手工染色羽毛，剪製成花瓣則呈現自然灑落的樣貌，耗時3.5個月，挑戰工藝之最。