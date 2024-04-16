華泰名品城插旗嘉義2028年開幕！3萬坪露天建築設計　離高鐵站僅200公尺

▲華泰名品城嘉義店公開外觀。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

華泰名品城今（4／16）正式公開在嘉義二店的計畫，以日系木質調的精緻外觀，首期預計開幕近萬坪規模購物中心，離嘉義高鐵站僅200公尺，並結合桃園店的露天概念，將以騎樓串接地上2至3層的大型折扣購物中心。結合零售、餐飲、休閒娛樂，並設置展演空間，以吸引海內外旅客造訪，預計2028年正式開幕。

GLORIA OUTLETS華泰名品城嘉義店位於高鐵嘉義站特定區產業專用區，距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行到Outlet基地僅需5分鐘，距離國道一號水上交流道約9分鐘車程，交通相當便利。本案場總佔地面積近10萬平方公尺，折合約3萬坪，共分為三期開發，預計於2025年動工。第一期開發量約可達33,000平方公尺，折合約9900坪，且延續GLORIA OUTLETS華泰名品城桃園店的露天概念，並以騎樓串接地上2至3層的大型折扣購物中心。





華泰名品城董事長梁曙凡表示：「華泰大飯店集團 跨足零售產業即將邁向第9年，經過3到4年的謹慎評估，看中嘉義縣的可塑性與無限可能！嘉義縣擁有世界級自然景觀及國家級場館，目前每年平均可吸引超過300萬海內外遊客專程造訪。未來配合六大產業園區的開發，可補足此區大型商場的缺乏、人口紅利的日常生活需求，有效吸引嘉義縣市、鄰近的彰化、雲林、北台南客群前往消費。」

此外，華泰名品城嘉義店鄰近「故宮南院」、「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」及「阿里山國家森林遊樂區」，加上未來「嘉義科學園區」移入人口之日常生活機能，預期打造新型態嘉義生活聚落。