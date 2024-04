人生第一件珠寶挑選3重點！Lisa、Rosé同款超美　投資入門款也保值

文/美人圈

現在對珠寶感興趣的女孩越來越多,再加上珠寶在一定程度上具有保值和升值的潛力,不少人甚至會把它當作一種聰明的投資!如果你也是珠寶新手,人生第一件珠寶究竟該怎麼挑?以下也總結3個挑選大重點,同時推薦各大珠寶品牌保值經典的入門款,投資一個不後悔,還能當作傳家寶,把金錢變成自己喜歡的樣子。

▲精品珠寶入門款新手必投資。(圖/IG@bulgari、IG@___c__k__s)



新手人生第一件珠寶怎麼挑,以下3大挑選重點先筆記:

1:投資經典款式、不易因時間推進而過時的款式

經典款具象徵性和品牌辨識度,在市場上的保值和升值空間也大,入手絕不後悔。

2:百搭、實用性高

第一次入手珠寶建議還是以日常好搭、且實用的款式為主,畢竟都砸了重金,自然是要把握機會曬好曬滿才行,封藏在珠寶盒裡供著當擺設或是生灰塵真的很可惜。

3:品牌辨識度高,顯現好品味和眼光

難得投資了一件高價珠寶,為了滿足虛榮心當然希望大家一眼就看得出來是來自哪個品牌,畢竟是花了自己畢生賺的辛苦錢買來的禮物,無不就是想得到他人稱讚,因此能一秒就辨別出珠寶的血統,那種爽度誰不想要擁有?

▲經典款很具象徵性和品牌辨識度,在市場上的保值也大。(圖/IG@cartier、IG@boucheron)

「精品珠寶」入門推薦,新手必投資:

珠寶新手經典保值入門款推薦

1:Cartier Clash de Cartier系列

還停留在高級珠寶高不可攀的印象?卡地亞Cartier經典「Clash de Cartier系列」不僅能成為你的Everyday Jewelry,突破性別框架的中性化設計更是圈粉一眾男女,自帶叛逆魅力的狂野風格就連BLACKPINK Jisoo都愛不釋手。此外,Clash de Cartier系列結合飾釘、圓珠和方形釘的設計個性時尚,日前也推出加大尺寸版本,搭配復古奢華玫瑰金更具識別度,單獨配戴或是疊戴都具型格!

▲Cartier CLASH DE CARTIER項鍊(小型款),NT$85,500。(圖/IG@sooyaaa__、Cartier)

▲Cartier CLASH DE CARTIER戒指(小型款),NT$76,500。(圖/Cartier)

▲Cartier CLASH DE CARTIER環形耳環(小型款),NT$269,000。(圖/IG@sooyaaa__、Cartier)

▲Cartier CLASH DE CARTIER戒指(中型款),NT$118,000。(圖/Cartier)

2:BULGARI B.zero1系列

寶格麗BULGARI「B.zero1系列」以風格鮮明的設計為人所知,誕生於1999年,輪廓以品牌精神發源地羅馬最具代表性的圓形競技場為靈感,「B」代表寶格麗,「zero」代表新的千禧年,數字「1」則象徵嶄新且無盡的起始,加上無盡螺旋設計又有勇敢走出自己路的深遠寓意,相當具有紀念價值。值得一提的是,BULGARI一直不斷在B.zero1上做出改版進化,與時俱進的新款更衍生出鑲嵌波型鑽石、飾釘裝飾、啞光黑陶瓷材質等,中性設計更貼近當今年輕人取向,不分年紀都能找到屬意的B.zero1!

▲BULGARI B.ZERO1戒指(新款),NT$200,900。(圖/BULGARI)

▲BULGARI B.ZERO1手環,NT$67,000。(圖/BULGARI)

▲BULGARI B.ZERO1戒指,NT$85,900。(圖/IG@lalalalisa_m、BULGARI)

▲BULGARI B.ZERO1項鏈,NT$173,300。(圖/BULGARI)

3:Tiffany & Co. Tiffany Lock系列

每個女孩都夢想擁有一個專屬於自己的Tiffany藍寶盒!作為珠寶新手的目標首選品牌,Tiffany & Co.同樣擁有許多經典系列,其中最熱賣就屬低調不張揚的「Tiffany Lock系列」。Tiffany Lock靈感來自於1880年代以來著名的品牌圖案掛鎖,象徵著人與人之間的緊密關係,以愛建構牢固紐带,鎖住屬於兩人的珍貴回憶!同樣是不分性別的設計,屬於越看越耐看的款式,疊戴會比單獨配戴更有力量感和味道。BLACKPINK Rosé也與其推出過限定款式,粉紅剛玉搭配玫瑰金,甜美中帶點小個性,一定要收藏。

▲Tiffany & Co. Tiffany Lock耳環(中號),價格店洽。(圖/Tiffany & Co.)

▲Tiffany & Co. Tiffany Lock耳環(中號),價格店洽。(圖/Tiffany & Co.)

▲Tiffany & Co. Tiffany Lock小號鏈墜,NT$197,000。(圖/Tiffany & Co.IG@roses_are_rosie)

4:Boucheron Quatre Classique系列

Boucheron寶詩龍在眾多大牌中雖然相對小眾些,但它可是擁有百年歷史的法國珠寶品牌,加上近期女神韓韶禧、昆凌等瘋狂帶貨下,成為許多年輕世代的最愛!Boucheron最具人氣的系列非「Quatre Classique系列」莫屬,基本上一眼就能辨認出的四環設計,佩戴在身上想不讚嘆你的好品味都難。Quatre在法文中代表「四」,既然是以四為名的創作,那自然得選標誌性四環款式才夠經典啦!(雖然兩環款也很好看)融合四種金屬材質:黃金、玫瑰金、白金和棕色PVD飾面,交織出鮮明對比,倘若不想到處撞款,Quatre Classique系列絕對要列入你的珠寶清單。

▲Boucheron Quatre Classique系列戒指(窄版),NT$251,000。(圖/Boucheron)

▲Boucheron Quatre Classique系列手鐲,NT$593,000。(圖/Boucheron)

▲Boucheron Quatre Classique系列戒指,NT$73,000。(圖/Boucheron)

▲Boucheron Quatre Classique系列吊墜項鍊,NT$93,500。(圖/Boucheron)

5:CHANEL COCO CRUSH系列

BLACKPINK Jennie帶貨的CHANEL「COCO CRUSH系列」有多夯,幾乎是全球櫃上賣到缺貨的程度!靈感源自始於1955年品牌經典菱格紋圖騰,並以BEIGE米色金、黃金或白金精心打造,單戴優雅、疊加配戴則彰顯個性,不用大Logo加持就知道你是識貨的珠寶行家,最重要的是,日常上班搭配也不會給人刻意顯擺的感覺,反而襯托出高貴氣質,百搭性十足。目前COCO CRUSH系列在市場上也很保值,是每年品牌必漲的目標款,絕對是早買早享受。

▲CHANEL COCO CRUSH戒指,NT$139,000。(圖/CHANEL)

▲CHANEL COCO CRUSH戒指(窄版),NT$58,000。(圖/CHANEL)

▲CHANEL COCO CRUSH手環(窄版),NT$162,000。(圖/CHANEL)

▲CHANEL COCO CRUSH項鍊,NT$91,000。(圖/CHANEL)

6:Van Cleef & Arpel Alhambra系列

法國百年珠寶品牌Van Cleef & Arpels梵克雅寶女孩們肯定不陌生,尤其是經典的Alhambra四葉幸運圖騰系列更是擄獲許多人喜愛!前陣子才剛迎來漲價的Alhambra系列結合天然材質像是縞瑪瑙、珍珠母貝的鑲嵌拼接和圓珠飾邊,以不同顏色和尺寸呈現,精緻優雅,相當討喜。此外,四葉草圖騰本身就有著幸運的寓意,每天戴在身上彷彿將幸運帶著走般,難怪人人都爭搶當那個Lucky Girl。

▲Van Cleef & Arpel Vintage Alhambra吊墜,NT$92,500。(圖/Van Cleef & Arpel)

▲Van Cleef & Arpel Vintage Alhambra戒指,NT$119,000。(圖/Van Cleef & Arpel)

▲Van Cleef & Arpel Sweet Alhambra吊墜,NT$56,500。(圖/Van Cleef & Arpel)

▲Van Cleef & Arpel Sweet Alhambra吊墜,NT$56,500。(圖/Van Cleef & Arpel)

7:Chaumet BEE MY LOVE系列

宋慧喬、車銀優的愛牌Chaumet當然不能錯過!除了經典Joséphine系列為人所知外,日前車銀優拍攝廣告大片配戴的「BEE MY LOVE系列」則是不少情侶傳遞心意的首選。Bee My Love系列取自「Be My Love」諧音,六邊形金屬造型如同蜂巢,有玫瑰金或白金材質、精緻金屬和鑲鑽款,相當具辨識度,低調又獨具風格,為戀人將所有甜如蜂蜜的告白和燦若陽光的情感一併收藏。

▲Chaumet BEE MY LOVE手鐲,NT$181,000。(圖/Chaumet)

▲Chaumet BEE MY LOVE戒指,NT$34,500。(圖/Chaumet)

▲Chaumet BEE MY LOVE吊墜,NT$104,000。(圖/Chaumet)

▲Chaumet BEE MY LOVE吊墜,NT$72,600。(圖/Chaumet)

8:PIAGET Possession系列

PIAGET伯爵最經典的Possession系列孔曉振、李俊昊也愛不釋手,以可旋轉圈環的專利設計聞名,且除了K金外,也有奢華彩寶石款,選擇多樣、品項齊全加上變化性很強,各種造型都能消化,因此深受男女喜愛,也成為入手PIAGET首選排名NO.1。值得一提的是,孔曉振歐膩就連婚戒都是PIAGET Possession系列,由此可見她有多喜歡!

▲PIAGET Possession指環,NT$77,000起,價格因尺寸而異。(圖/PIAGET)

▲PIAGET Possession項鍊,NT$87,000。(圖/PIAGET)

▲PIAGET Possession手鍊,NT$91,000。(圖/PIAGET)

▲PIAGET Possession經典手鐲,NT$95,000起,價格因尺寸而異。(圖/PIAGET)

