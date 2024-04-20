人生第一件珠寶挑選3重點！Lisa、Rosé同款超美　投資入門款也保值

文／美人圈

現在對珠寶感興趣的女孩越來越多，再加上珠寶在一定程度上具有保值和升值的潛力，不少人甚至會把它當作一種聰明的投資！如果你也是珠寶新手，人生第一件珠寶究竟該怎麼挑？以下也總結3個挑選大重點，同時推薦各大珠寶品牌保值經典的入門款，投資一個不後悔，還能當作傳家寶，把金錢變成自己喜歡的樣子。

▲精品珠寶入門款新手必投資。（圖／IG@bulgari、IG@___c__k__s）



新手人生第一件珠寶怎麼挑，以下3大挑選重點先筆記：

1：投資經典款式、不易因時間推進而過時的款式

經典款具象徵性和品牌辨識度，在市場上的保值和升值空間也大，入手絕不後悔。

2：百搭、實用性高

第一次入手珠寶建議還是以日常好搭、且實用的款式為主，畢竟都砸了重金，自然是要把握機會曬好曬滿才行，封藏在珠寶盒裡供著當擺設或是生灰塵真的很可惜。

3：品牌辨識度高，顯現好品味和眼光

難得投資了一件高價珠寶，為了滿足虛榮心當然希望大家一眼就看得出來是來自哪個品牌，畢竟是花了自己畢生賺的辛苦錢買來的禮物，無不就是想得到他人稱讚，因此能一秒就辨別出珠寶的血統，那種爽度誰不想要擁有？

▲經典款很具象徵性和品牌辨識度，在市場上的保值也大。（圖／IG@cartier、IG@boucheron）

「精品珠寶」入門推薦，新手必投資：

珠寶新手經典保值入門款推薦

1：Cartier Clash de Cartier系列

還停留在高級珠寶高不可攀的印象？卡地亞Cartier經典「Clash de Cartier系列」不僅能成為你的Everyday Jewelry，突破性別框架的中性化設計更是圈粉一眾男女，自帶叛逆魅力的狂野風格就連BLACKPINK Jisoo都愛不釋手。此外，Clash de Cartier系列結合飾釘、圓珠和方形釘的設計個性時尚，日前也推出加大尺寸版本，搭配復古奢華玫瑰金更具識別度，單獨配戴或是疊戴都具型格！

▲Cartier CLASH DE CARTIER項鍊（小型款），NT$85,500。（圖／IG@sooyaaa__、Cartier）

▲Cartier CLASH DE CARTIER戒指（小型款），NT$76,500。（圖／Cartier）

▲Cartier CLASH DE CARTIER環形耳環（小型款），NT$269,000。（圖／IG@sooyaaa__、Cartier）

▲Cartier CLASH DE CARTIER戒指（中型款），NT$118,000。（圖／Cartier）

2：BULGARI B.zero1系列

寶格麗BULGARI「B.zero1系列」以風格鮮明的設計為人所知，誕生於1999年，輪廓以品牌精神發源地羅馬最具代表性的圓形競技場為靈感，「B」代表寶格麗，「zero」代表新的千禧年，數字「1」則象徵嶄新且無盡的起始，加上無盡螺旋設計又有勇敢走出自己路的深遠寓意，相當具有紀念價值。值得一提的是，BULGARI一直不斷在B.zero1上做出改版進化，與時俱進的新款更衍生出鑲嵌波型鑽石、飾釘裝飾、啞光黑陶瓷材質等，中性設計更貼近當今年輕人取向，不分年紀都能找到屬意的B.zero1！

▲BULGARI B.ZERO1戒指（新款），NT$200,900。（圖／BULGARI）

▲BULGARI B.ZERO1手環，NT$67,000。（圖／BULGARI）

▲BULGARI B.ZERO1戒指，NT$85,900。（圖／IG@lalalalisa_m、BULGARI）

▲BULGARI B.ZERO1項鏈，NT$173,300。（圖／BULGARI）

3：Tiffany & Co. Tiffany Lock系列

每個女孩都夢想擁有一個專屬於自己的Tiffany藍寶盒！作為珠寶新手的目標首選品牌，Tiffany & Co.同樣擁有許多經典系列，其中最熱賣就屬低調不張揚的「Tiffany Lock系列」。Tiffany Lock靈感來自於1880年代以來著名的品牌圖案掛鎖，象徵著人與人之間的緊密關係，以愛建構牢固紐带，鎖住屬於兩人的珍貴回憶！同樣是不分性別的設計，屬於越看越耐看的款式，疊戴會比單獨配戴更有力量感和味道。BLACKPINK Rosé也與其推出過限定款式，粉紅剛玉搭配玫瑰金，甜美中帶點小個性，一定要收藏。

▲Tiffany & Co. Tiffany Lock耳環（中號），價格店洽。（圖／Tiffany & Co.）

▲Tiffany & Co. Tiffany Lock耳環（中號），價格店洽。（圖／Tiffany & Co.）

▲Tiffany & Co. Tiffany Lock小號鏈墜，NT$197,000。（圖／Tiffany & Co.IG@roses_are_rosie）

4：Boucheron Quatre Classique系列

Boucheron寶詩龍在眾多大牌中雖然相對小眾些，但它可是擁有百年歷史的法國珠寶品牌，加上近期女神韓韶禧、昆凌等瘋狂帶貨下，成為許多年輕世代的最愛！Boucheron最具人氣的系列非「Quatre Classique系列」莫屬，基本上一眼就能辨認出的四環設計，佩戴在身上想不讚嘆你的好品味都難。Quatre在法文中代表「四」，既然是以四為名的創作，那自然得選標誌性四環款式才夠經典啦！(雖然兩環款也很好看）融合四種金屬材質：黃金、玫瑰金、白金和棕色PVD飾面，交織出鮮明對比，倘若不想到處撞款，Quatre Classique系列絕對要列入你的珠寶清單。

▲Boucheron Quatre Classique系列戒指（窄版），NT$251,000。（圖／Boucheron）

▲Boucheron Quatre Classique系列手鐲，NT$593,000。（圖／Boucheron）

▲Boucheron Quatre Classique系列戒指，NT$73,000。（圖／Boucheron）

▲Boucheron Quatre Classique系列吊墜項鍊，NT$93,500。（圖／Boucheron）

5：CHANEL COCO CRUSH系列

BLACKPINK Jennie帶貨的CHANEL「COCO CRUSH系列」有多夯，幾乎是全球櫃上賣到缺貨的程度！靈感源自始於1955年品牌經典菱格紋圖騰，並以BEIGE米色金、黃金或白金精心打造，單戴優雅、疊加配戴則彰顯個性，不用大Logo加持就知道你是識貨的珠寶行家，最重要的是，日常上班搭配也不會給人刻意顯擺的感覺，反而襯托出高貴氣質，百搭性十足。目前COCO CRUSH系列在市場上也很保值，是每年品牌必漲的目標款，絕對是早買早享受。

▲CHANEL COCO CRUSH戒指，NT$139,000。（圖／CHANEL）

▲CHANEL COCO CRUSH戒指（窄版），NT$58,000。（圖／CHANEL）

▲CHANEL COCO CRUSH手環（窄版），NT$162,000。（圖／CHANEL）

▲CHANEL COCO CRUSH項鍊，NT$91,000。（圖／CHANEL）

6：Van Cleef & Arpel Alhambra系列

法國百年珠寶品牌Van Cleef & Arpels梵克雅寶女孩們肯定不陌生，尤其是經典的Alhambra四葉幸運圖騰系列更是擄獲許多人喜愛！前陣子才剛迎來漲價的Alhambra系列結合天然材質像是縞瑪瑙、珍珠母貝的鑲嵌拼接和圓珠飾邊，以不同顏色和尺寸呈現，精緻優雅，相當討喜。此外，四葉草圖騰本身就有著幸運的寓意，每天戴在身上彷彿將幸運帶著走般，難怪人人都爭搶當那個Lucky Girl。

▲Van Cleef & Arpel Vintage Alhambra吊墜，NT$92,500。（圖／Van Cleef & Arpel）

▲Van Cleef & Arpel Vintage Alhambra戒指，NT$119,000。（圖／Van Cleef & Arpel）

▲Van Cleef & Arpel Sweet Alhambra吊墜，NT$56,500。（圖／Van Cleef & Arpel）

▲Van Cleef & Arpel Sweet Alhambra吊墜，NT$56,500。（圖／Van Cleef & Arpel）

7：Chaumet BEE MY LOVE系列

宋慧喬、車銀優的愛牌Chaumet當然不能錯過！除了經典Joséphine系列為人所知外，日前車銀優拍攝廣告大片配戴的「BEE MY LOVE系列」則是不少情侶傳遞心意的首選。Bee My Love系列取自「Be My Love」諧音，六邊形金屬造型如同蜂巢，有玫瑰金或白金材質、精緻金屬和鑲鑽款，相當具辨識度，低調又獨具風格，為戀人將所有甜如蜂蜜的告白和燦若陽光的情感一併收藏。

▲Chaumet BEE MY LOVE手鐲，NT$181,000。（圖／Chaumet）

▲Chaumet BEE MY LOVE戒指，NT$34,500。（圖／Chaumet）

▲Chaumet BEE MY LOVE吊墜，NT$104,000。（圖／Chaumet）

▲Chaumet BEE MY LOVE吊墜，NT$72,600。（圖／Chaumet）

8：PIAGET Possession系列

PIAGET伯爵最經典的Possession系列孔曉振、李俊昊也愛不釋手，以可旋轉圈環的專利設計聞名，且除了K金外，也有奢華彩寶石款，選擇多樣、品項齊全加上變化性很強，各種造型都能消化，因此深受男女喜愛，也成為入手PIAGET首選排名NO.1。值得一提的是，孔曉振歐膩就連婚戒都是PIAGET Possession系列，由此可見她有多喜歡！

▲PIAGET Possession指環，NT$77,000起，價格因尺寸而異。（圖／PIAGET）

▲PIAGET Possession項鍊，NT$87,000。（圖／PIAGET）

▲PIAGET Possession手鍊，NT$91,000。（圖／PIAGET）

▲PIAGET Possession經典手鐲，NT$95,000起，價格因尺寸而異。（圖／PIAGET）

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