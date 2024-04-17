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膳魔師復刻1960設計　迷人文青味讓人回憶時光

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▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）

▲膳魔師推出60年代風格新品，韻味十足。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著天氣變換，居家業者也推出顏值新品，讓使用者能煥新心情迎接盛夏，膳魔師因應品牌邁入120周年，推出以1960年代設計的「新品」，菱形的視覺效果讓許多6、7年級生想起小時候的片段，即便是年輕一代也能感受到濃郁的文青味。嘉儀則帶領瑞士家電品牌Stylies來台插旗，首波以歐洲工業風的金屬風扇，讓人眼睛一亮。

▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）

膳魔師今年創立120週年，從骨董瓶中汲取靈感，將1960年代具代表性的歐普藝術菱格紋印花，復刻於三款經典人氣商品上，包括600ml及945ml容量的真空保溫瓶，以及1800ml容量的燜燒提鍋，外觀以質感沉穩的墨綠色調，搭配年代的經典LOGO，俐落的線條設計則有新舊並陳的趣味感，購買限定組還加贈限量品牌手提袋，老派的摩登更具迷人特質。

▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）

▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）

▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）

業者表示，響應世界地球日，4／22當天位於中山區復興南路一段的膳魔師環保咖啡館，將免費提供120杯公平貿易咖啡，消費者僅需自帶環保杯即可免費兌換美味的咖啡飲品。該系列單品售價從2,000元至5,350元不等。

▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）

嘉儀近期代理瑞士家電品牌Stylies入台，該品牌以每一款產品採用以星座、行星和恆星的命名方式為特色，主打精緻設計，首波登場兩款金屬風扇 URANUS天王星、CASTOR卡斯托星產品，採用金屬工業風風格，主打居家品味要求的使用者。

URANUS天王星風扇以飛機螺旋槳為靈感。直徑14英寸可調整12檔風速，並有自動擺動功能，讓風力更均勻地覆蓋整個空間，提供30度、60度、90度三種擺動角度，強調可低分貝運轉，即使在高速運轉時也能保持安靜，立柱中間有液晶顯示屏幕及磁吸式遙控器，增加操作直覺性及便利性，售價6,000元。

▲膳魔師、Stylies家居單品。（圖／業者提供）

CASTOR卡斯托星風扇以極簡時尚外型，炭灰色金屬色低調時尚，小巧的扇面直徑可放置在地面與桌面，可切換輕柔微風到強風共3檔風速調節，支援上下垂直轉動180度，售價4,200元。

關鍵字：

膳魔師, Stylies, 金屬風扇, 經典商品, 環保咖啡館

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