膚色好暗沉？3款「美肌水果」多吃、肌膚立刻亮起來

▲藍莓能幫助肌膚抗氧化，對美肌有助益。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活高壓且三餐飲食不均衡，睡眠不足成為習慣，這樣惡性循環之下，肌膚不爛也難，盤點3種有助改善肌膚的水果，不僅能改善膚況，膚色立刻亮起來！

#藍莓

藍莓富含維生素C、維生素E、花青素等，這些成分有助於減少自由基的損傷，同時促進膠原蛋白的合成，使肌膚更加緊緻有彈性，此外藍莓也有抗發炎的作用，能夠減少炎症引起的肌膚問題，像是痘痘和濕疹都在內。

#芭樂

芭樂含有豐富的維生素C、維生素A和抗氧化劑，這些成分對於促進肌膚健康非常重要，像是維生素C有助於抗氧化，促進膠原蛋白合成，使肌膚看起來更為飽滿，維生素A則是有助於肌膚再生、減少肌膚細紋，芭樂也富含纖維質和水分，有利於保持肌膚水分平衡，水分夠了，肌膚摸起來自然光滑水潤。

#奇異果

奇異果被認為對肌膚健康特別有益，根據研究報告顯示，每100克的奇異中含有超過一日所需的維生素C含量，能幫助維持肌膚彈性和光澤，此外，奇異果還含有維生素E和維生素K，這些維生素有助於減少肌膚斑點生成，有助於提亮膚色，對於體內排毒也很有助益。

總結來說，想要擁有好肌膚，除了要補充以上3種水果，建議每日也需喝足水分2000cc以上，搭配適度的運動，才能獲得最佳的美肌效果。