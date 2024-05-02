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電音波療程太多眼花瞭亂？　醫師教你選出最適合自己的療程

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▲越來越多人把醫美當作保養，規劃在日常行程中，而現在市面上非侵入性的電波、音波療程選擇多，但其原理卻是大不相同，醫師教你選出最適合自己的療程。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者蔡明華）

記者蒲世芸／採訪報導

隨著醫美療程普及，無論男女現在越來越多人把醫美當作保養，定期規劃在自己的行程當中，希望能與時光逆行。台中榮總美容醫學中心主任翁毓菁醫師分析，「目前非侵入性醫美療程，大多人還是認為以鳳凰電波最為流行，而且已經流行了許多年。一般肌膚從25歲開始，就會有大量的膠原蛋白流失，所以目前市面上，能夠讓我們膠原蛋白新生最強的武器大概還是鳳凰電波。因為它的功率高，加上是非侵入性，現在上班族很多是高階主管、大老闆等，可能隔天治療完就要面對屬下或者是同事及客戶，自然會希望所施作的療程恢復期極短，並且能夠沒有明顯的修復期。」

▲鳳凰電波 翁毓菁醫師▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲許多消費者期盼能尋找術後恢復期極短，並且沒有明顯修復期的療程。（圖／記者蔡明華攝，下同）

但是關鍵來了，現在市面上選擇多，然而儀器的原理可是大不相同，消費者該如何選出最適合自己的療程？翁毓菁醫師說，「關於緊緻拉提非侵入性的療程，包括剛剛提到的鳳凰電波，另外還有美國音波、索夫波等，都是現在很知名的。而三者的原理以鳳凰電波來說，它是屬於容積式加熱，從表皮下到4.3毫米的皮膚層，也就是到筋膜層軟組織，全部都有全層加熱，而且是整個容積式的加熱，所以是3種類型中加熱範圍最廣，也最能夠刺激膠原蛋白新生；而美國音波的話，它是單點加熱，分別有1.5、3.0、4.5毫米的探頭，根據不同的層次去做點狀加熱，可是它單點的溫度比較高，所以有時候我會兩者互相搭配，如果用比喻來說，以女生化妝來舉例，鳳凰電波像是全臉的粉底液，那美國音波就是局部的修容筆。」

▲鳳凰電波 翁毓菁醫師▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲不同的電音波療程，治療的深度與施作原理大不相同。

▲鳳凰電波 翁毓菁醫師▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲鳳凰電波屬於容積式加熱，加熱範圍廣，也因此在刺激膠原蛋白新生上效率更佳。

翁毓菁醫師進一步補充，「另外索夫波的話，它是比較淺層的，基本上就是7個能量柱，理論上它是音波，但是它把音波的單個點位放大一些，能量低一點點，然而它的治療深度是稍微偏淺的，只有從表皮1.5毫米到3.0毫米，所以等於就是到表皮層和淺層的軟組織，沒有辦法到筋膜層，或者是說到達筋膜層的能量那時候已經非常非常低了。所以在我心目中，最優先主要必須先評估患者的狀況，並依據需求來調整，索夫波可能是一種美膚儀，那鳳凰電波和美國音波2個互搭，或者是鳳凰電波單打，都是用來治療方面會比較好。」

▲鳳凰電波 翁毓菁醫師▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲台中榮總美容醫學中心主任翁毓菁醫師呼籲，療程前與醫師充分溝通，讓醫師可以更好針對自身狀況和需求，量身打造出最適合自己的療程。

市面上選擇多，醫師提醒選擇療程前別忘充分溝通，讓醫師可以根據不同臉形和需求，做專業療程的推薦跟設計，讓自己的「面子」更有保障。

關鍵字：

鳳凰電波, 台中榮總美容醫學中心, 翁毓菁, 醫美

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