零成本生髮！5個日常小Tips輕鬆成為「髮量王者」

記者李薇／台北報導 圖／jennierubyjane IG、heybiblee IG、tiny.pretty.j IG

茂密的秀髮可以讓整個人看起來狀態更有型，但是受到壓力或環境影響，很多人開始出現掉髮的狀況，以下就分享5個日常養護秘訣，不需要花一毛錢，就可以養成豐盈髮量。

1.每天按摩頭皮

按摩頭皮可以增加血液循環，促進頭皮的血液供應，從而為髮根提供更多的營養和氧氣，這有助於刺激頭髮的生長和增加頭髮的密度。

2.均衡飲食

確保攝入足夠的蛋白質、維生素和礦物質，尤其是富含鋅、鐵和維生素B的食物，這些營養物是頭髮生長所必需的，可以促進頭髮的生長和增加頭髮的茂密度。

3.避免過度使用熱工具

頻繁使用吹風機、離子夾等熱工具會對頭髮造成損傷，導致頭髮變薄和掉髮，減少熱工具的使用頻率，可以減少對頭髮的熱力傷害，有助於保持頭髮的茂密度。

4.避免過度拉扯頭髮

過度繃緊的髮型、繃緊的髮帶等都會對頭髮造成拉力，導致頭髮斷裂和掉髮，選擇鬆散的髮型，避免過度拉扯頭髮，有助於保護頭髮的完整性和增加頭髮的茂密度。

5.保持頭皮清潔

保持頭皮的清潔可以預防頭皮屑和頭皮感染，有助於促進頭髮的生長和增加頭髮的茂密度，使用溫和的洗髮水，並確保徹底清洗頭皮，以保持頭皮的健康。