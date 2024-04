定妝噴霧「米字技法」成膜更均勻！出油補噴還能當吸油面紙超方便

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

定妝噴霧想要讓底妝定得牢,網路上就瘋傳一種「十字+X字」噴法,先以全臉中央十字噴灑之後,再以X字加強覆蓋額頭、兩頰等區域,讓全臉可以均勻覆蓋定妝噴霧,等待乾燥成膜之後,底妝就可以更服貼定在臉部肌膚,等於是臉部定妝米字技法。以下也分享多款厲害的定妝噴霧,迅速可以讓夏天妝容更持久。

#高絲 美顏定格持妝噴霧PLUS,80ml、售價360元

在2019年上市之後,在日本賣破超過1000萬瓶的定妝噴霧,2024年再度推出全新升級版,防水與保濕度都全面升級,可以在肌膚形成高強度防水護膜,鎖住妝容不脫落,同時不容易卡粉、積線,均勻細緻的質地同時添加積雪草、玻尿酸等多重保濕成分,乾性肌膚也可以輕鬆使用。

#1028 Dew Block! 超保濕維他命C定妝噴霧,60ml、售價350元

相較於市面大多都是保濕成分添加,1028這次推出的全新定妝噴霧,裡面蘊含維他命C、B3、傳明酸等成分,可以幫助肌膚全方位鎖妝亮白,淡雅的萊姆香氣,使用起來很清爽舒適,當作補妝噴霧使用也很可以,迅速在肌膚形成薄膜防護網,全方位定格底妝。

#MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧,100ml、售價1100元

簡直就是液態蜜粉的超光肌控油定妝噴霧,裡面含有柔焦彈性複合物、控油粉末,同時添加維生素 B3,在打造霧面控油底妝的同時,更可以修護肌膚狀態,細緻噴頭可以讓水霧更均勻的釋放,灑落在肌膚瞬間形成保護膜,迅速為底妝打造完美屏障,隨時補噴都有吸油效果。