定妝噴霧「米字技法」成膜更均勻！出油補噴還能當吸油面紙超方便

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

定妝噴霧想要讓底妝定得牢，網路上就瘋傳一種「十字＋X字」噴法，先以全臉中央十字噴灑之後，再以X字加強覆蓋額頭、兩頰等區域，讓全臉可以均勻覆蓋定妝噴霧，等待乾燥成膜之後，底妝就可以更服貼定在臉部肌膚，等於是臉部定妝米字技法。以下也分享多款厲害的定妝噴霧，迅速可以讓夏天妝容更持久。

＃高絲 美顏定格持妝噴霧PLUS，80ml、售價360元

在2019年上市之後，在日本賣破超過1000萬瓶的定妝噴霧，2024年再度推出全新升級版，防水與保濕度都全面升級，可以在肌膚形成高強度防水護膜，鎖住妝容不脫落，同時不容易卡粉、積線，均勻細緻的質地同時添加積雪草、玻尿酸等多重保濕成分，乾性肌膚也可以輕鬆使用。

＃1028 Dew Block! 超保濕維他命C定妝噴霧，60ml、售價350元

相較於市面大多都是保濕成分添加，1028這次推出的全新定妝噴霧，裡面蘊含維他命C、B3、傳明酸等成分，可以幫助肌膚全方位鎖妝亮白，淡雅的萊姆香氣，使用起來很清爽舒適，當作補妝噴霧使用也很可以，迅速在肌膚形成薄膜防護網，全方位定格底妝。

＃MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧，100ml、售價1100元

簡直就是液態蜜粉的超光肌控油定妝噴霧，裡面含有柔焦彈性複合物、控油粉末，同時添加維生素 B3，在打造霧面控油底妝的同時，更可以修護肌膚狀態，細緻噴頭可以讓水霧更均勻的釋放，灑落在肌膚瞬間形成保護膜，迅速為底妝打造完美屏障，隨時補噴都有吸油效果。