營養師教「凍卵前必吃」8種食物！3個月前開始調理　提升卵子品質

▲營養師分享凍卵前的飲食秘訣，建議補充8大營養素。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代社會職業婦女越來越多，不少女性晚婚又晚生，在忙著拼事業的時候，默默地就錯過了卵子品質的黃金分水嶺，因此近年來越來越多女生開始考慮、實施「凍卵」。知名營養師高敏敏就特別分享凍卵前的完整飲食攻略，教你吃對凍卵前必吃的8大營養素，打造高品質卵子，也能幫助提升後續成功機率。

＃優質胺基酸



給卵泡好的原料才能排出健康好卵子，尤其精胺酸有助於血管擴張、增加血流量，確保血液將養分運送至卵巢，幫助卵泡發育成熟，推薦可從像是雞肉、魚肉、雞蛋、牛奶、黃豆及其製品等來攝取優質胺基酸。

＃維生素Ｄ



缺乏維生素D會影響卵巢功能、卵泡數量以及卵子品質，包含菇類、魚類、雞蛋等都是攝取維生素D的良好來源。

＃好油（維他命Ｅ、Omega-3油脂）



可促進循環、改善內膜厚度，縮短日後懷孕成功需要的時間，推薦可從植物油、堅果、藻油、魚油等食物中攝取。

＃輔酶Q10



可幫助提高卵子品質，維持卵巢健康，像是大豆、橄欖油、牛肉、胡桃都是輔酶Q10的良好食物來源。

＃肌醇（維生素B8）



肌醇也就是維生素B8，可幫助卵子發育成熟，提高受精率也可提升胚胎品質，可多吃玉米、燕麥、高麗菜等食物來攝取。

＃葉酸（維生素B9）



葉酸有助於卵泡成熟，也能幫助後續受精卵、胎兒神經系統發育，推薦可從深綠色蔬菜、柑橘類、全穀雜糧等食物中攝取。

＃植物性雌激素



可減緩老化及發炎反應，增加取卵數量，可從豆漿、山藥、板豆腐、毛豆、黑豆等食物中補充。

＃鋅



鋅是調節細胞生長的重要營養，有助卵泡成熟、增加卵子品質，對於日後受精卵發育也有幫助，像是生蠔、牡蠣、紅蟳、南瓜籽、牛板腱肉等都是富含鋅的食物。

除了補充以上8種營養素，還有一些飲食禁忌要盡量避免，包含加工品、反式脂肪、精緻糖甜點／手搖飲、過量飲酒等，因為這些食物會增加荷爾蒙混亂的機會。

很多人可能會想說自己沒有很胖，吃這些食物應該沒關係，高敏敏就舉例曾經臨床上有一個女患者來照會營養門診，身材高挑、看起來瘦瘦的，可是她體脂肪超過37%、快40%，但正常應該要在30%以下，而這位患者就有不孕的困擾跟荷爾蒙失調的狀況。

最後，高敏敏也提醒，成熟卵子從形成到順利排出大約90天左右，建議在預計凍卵的三個月前開始調理身體＋穩定作息不熬夜，除了提升卵子品質，對於後續成功機率也能提升。