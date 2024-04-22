fb ig video ETtoday search mobile

營養師教「凍卵前必吃」8種食物！3個月前開始調理　提升卵子品質

>

▲▼ 營養師教凍卵前的營養飲食 。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享凍卵前的飲食秘訣，建議補充8大營養素。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

現代社會職業婦女越來越多，不少女性晚婚又晚生，在忙著拼事業的時候，默默地就錯過了卵子品質的黃金分水嶺，因此近年來越來越多女生開始考慮、實施「凍卵」。知名營養師高敏敏就特別分享凍卵前的完整飲食攻略，教你吃對凍卵前必吃的8大營養素，打造高品質卵子，也能幫助提升後續成功機率。

▲▼ 營養師教凍卵前的營養飲食 。（圖／達志示意圖）

＃優質胺基酸

給卵泡好的原料才能排出健康好卵子，尤其精胺酸有助於血管擴張、增加血流量，確保血液將養分運送至卵巢，幫助卵泡發育成熟，推薦可從像是雞肉、魚肉、雞蛋、牛奶、黃豆及其製品等來攝取優質胺基酸。

＃維生素Ｄ

缺乏維生素D會影響卵巢功能、卵泡數量以及卵子品質，包含菇類、魚類、雞蛋等都是攝取維生素D的良好來源。

▲▼ 營養師教凍卵前的營養飲食 。（圖／達志示意圖）

＃好油（維他命Ｅ、Omega-3油脂）

可促進循環、改善內膜厚度，縮短日後懷孕成功需要的時間，推薦可從植物油、堅果、藻油、魚油等食物中攝取。

＃輔酶Q10

可幫助提高卵子品質，維持卵巢健康，像是大豆、橄欖油、牛肉、胡桃都是輔酶Q10的良好食物來源。

▲▼ 營養師教凍卵前的營養飲食 。（圖／達志示意圖）

＃肌醇（維生素B8）

肌醇也就是維生素B8，可幫助卵子發育成熟，提高受精率也可提升胚胎品質，可多吃玉米、燕麥、高麗菜等食物來攝取。

＃葉酸（維生素B9）

葉酸有助於卵泡成熟，也能幫助後續受精卵、胎兒神經系統發育，推薦可從深綠色蔬菜、柑橘類、全穀雜糧等食物中攝取。

▲▼ 營養師教凍卵前的營養飲食 。（圖／達志示意圖）

＃植物性雌激素

可減緩老化及發炎反應，增加取卵數量，可從豆漿、山藥、板豆腐、毛豆、黑豆等食物中補充。

＃鋅

鋅是調節細胞生長的重要營養，有助卵泡成熟、增加卵子品質，對於日後受精卵發育也有幫助，像是生蠔、牡蠣、紅蟳、南瓜籽、牛板腱肉等都是富含鋅的食物。

▲▼ 營養師教凍卵前的營養飲食 。（圖／達志示意圖）

除了補充以上8種營養素，還有一些飲食禁忌要盡量避免，包含加工品、反式脂肪、精緻糖甜點／手搖飲、過量飲酒等，因為這些食物會增加荷爾蒙混亂的機會。

很多人可能會想說自己沒有很胖，吃這些食物應該沒關係，高敏敏就舉例曾經臨床上有一個女患者來照會營養門診，身材高挑、看起來瘦瘦的，可是她體脂肪超過37%、快40%，但正常應該要在30%以下，而這位患者就有不孕的困擾跟荷爾蒙失調的狀況。

最後，高敏敏也提醒，成熟卵子從形成到順利排出大約90天左右，建議在預計凍卵的三個月前開始調理身體＋穩定作息不熬夜，除了提升卵子品質，對於後續成功機率也能提升。

►每天喝茶有益健康？營養師證實：有2大好處！但溫度要注意

►不只重鹹！營養師曝5種「容易水腫食物」：愛吃甜食也中鏢

►吃了就變美！皮膚科醫師推薦5大美肌食物　鮭魚抗老又能防粉刺

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：

凍卵, 卵子品質, 飲食, 食物, 營養素, 補充, 秘訣, 營養師, 高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

最讓人看不透的4大星座！Top 1性格善變像個謎　行事不按牌理出牌

最讓人看不透的4大星座！Top 1性格善變像個謎　行事不按牌理出牌

恐怖情人4大特徵！「中了一個就要小心」遠離有毒的愛情

恐怖情人4大特徵！「中了一個就要小心」遠離有毒的愛情

今年最流行的「半身裙」穿搭　混搭T恤、雪紡上衣美出新高度

今年最流行的「半身裙」穿搭　混搭T恤、雪紡上衣美出新高度

上班好煩？「5個方法」教你正向思考，周一不憂鬱 羅志祥逛遍愛馬仕店　拎超過600萬「包王」得意收藏兩面牆 養成4個習慣輕鬆省錢　生活品質還變更好 10款最欠收的顯嫩唇膏！暖茶色不挑膚　深唇也蓋得住　 林俊傑一身黑全是奢華精品　罕見柏金包、逾6000萬超薄錶伴遊 朴寶劍22日來台班機改了！NewJeans Danielle同天現身桃機入境大廳 莫內5.8億名畫台北首曝光　雍正2.7億梅瓶同場吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面