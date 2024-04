(G)I-DLE Minnie露超危險低腰！與張員瑛拎Miu Miu「話題皺褶包」比美

記者鮑璿安/綜合報導

對於穿搭新手而言,打開IG借鑒韓星私服穿搭準沒錯,最近掀起旋風的「Miu Miu Girl」學院風格,少不了話題包款Wander、Arcadie包助陣,南韓女子團體IVE成員張員瑛、(G)I-DLE 成員Minnie、TWICE 成員Momo都上手,簡直風靡女團,展現甜酷氣息!





▲張員瑛穿著學院風標誌性單品寬鬆襯衫搭配橘色款式Arcadie包 。(圖/翻攝自IG)





▲Momo也不約而同拎上新色焦糖色調款式擺拍 。(圖/翻攝自IG)

張員瑛在IG貼文分享最新造型,她戴起黑框眼鏡,穿著學院風標誌性單品寬鬆襯衫、短裙以及及膝長襪,坐在鏡頭前超有電力,而一旁的橘色款式Arcadie包相當吸睛,以Matelassé縫製手法呈現特殊的皮革工藝,並營造細緻紋理效果,典雅的線條配以可調校及可拆除的肩帶,令包款形塑出更為百搭的模樣。Momo也不約而同拎上新色焦糖色調款式擺拍,以麂皮翻領外套帶來中性率性氣息,令人視線難以抽離。





▲Minnie佩戴經典Wander包款辣曬纖細腰身 。(圖/翻攝自IG)

而Minnie這次演繹的是Miu Miu經典Wander包款,觸感豐富的Matelassé 皮革搭配小巧可愛的半月廓形,形成穿搭中的視覺重點,Minnie更換上了大紅色運動套裝,來勢洶洶釋放霸氣美,超有千禧年叛逆態度,透過低腰抽繩短裙露出超纖細腰身,簡直將火辣和甜美結合一身。

▲全新 Make Up Your Peekaboo 服務項目開跑。(圖/品牌提供)

同時,FENDI全新 Make Up Your Peekaboo 服務項目,可從新款 Peekaboo 手提包,或是極具品牌代表性的 FENDI Selleria 1925 系列之中選擇,擁有柔軟又手感絕佳的 Cuoio Romano 天然粒面皮革,加上招牌手工縫製粗大馬鞍縫線和純銀飾牌;到這一季的手工 Raffia Interlace 編織工藝,在 2024 春夏系列中用拉菲草紗線重新詮釋獨特的皮革交錯編織工藝。超過 200 種組合自由搭配,包括各種吊飾、Strap You 肩帶及手柄,以多元風格和材質搭配 Peekaboo 系列的風格和配色,隨心打造專屬款式。更可配上靈動的掛飾Fortune Teller,為日常造型注入童趣魅力。