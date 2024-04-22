(G)I-DLE Minnie露超危險低腰！與張員瑛拎Miu Miu「話題皺褶包」比美

記者鮑璿安／綜合報導

對於穿搭新手而言，打開IG借鑒韓星私服穿搭準沒錯，最近掀起旋風的「Miu Miu Girl」學院風格，少不了話題包款Wander、Arcadie包助陣，南韓女子團體IVE成員張員瑛、(G)I-DLE 成員Minnie、TWICE 成員Momo都上手，簡直風靡女團，展現甜酷氣息！





▲張員瑛穿著學院風標誌性單品寬鬆襯衫搭配橘色款式Arcadie包 。（圖／翻攝自IG）





▲Momo也不約而同拎上新色焦糖色調款式擺拍 。（圖／翻攝自IG）

張員瑛在IG貼文分享最新造型，她戴起黑框眼鏡，穿著學院風標誌性單品寬鬆襯衫、短裙以及及膝長襪，坐在鏡頭前超有電力，而一旁的橘色款式Arcadie包相當吸睛，以Matelassé縫製手法呈現特殊的皮革工藝，並營造細緻紋理效果，典雅的線條配以可調校及可拆除的肩帶，令包款形塑出更為百搭的模樣。Momo也不約而同拎上新色焦糖色調款式擺拍，以麂皮翻領外套帶來中性率性氣息，令人視線難以抽離。





▲Minnie佩戴經典Wander包款辣曬纖細腰身 。（圖／翻攝自IG）

而Minnie這次演繹的是Miu Miu經典Wander包款，觸感豐富的Matelassé 皮革搭配小巧可愛的半月廓形，形成穿搭中的視覺重點，Minnie更換上了大紅色運動套裝，來勢洶洶釋放霸氣美，超有千禧年叛逆態度，透過低腰抽繩短裙露出超纖細腰身，簡直將火辣和甜美結合一身。

▲全新 Make Up Your Peekaboo 服務項目開跑。（圖／品牌提供）

同時，FENDI全新 Make Up Your Peekaboo 服務項目，可從新款 Peekaboo 手提包，或是極具品牌代表性的 FENDI Selleria 1925 系列之中選擇，擁有柔軟又手感絕佳的 Cuoio Romano 天然粒面皮革，加上招牌手工縫製粗大馬鞍縫線和純銀飾牌；到這一季的手工 Raffia Interlace 編織工藝，在 2024 春夏系列中用拉菲草紗線重新詮釋獨特的皮革交錯編織工藝。超過 200 種組合自由搭配，包括各種吊飾、Strap You 肩帶及手柄，以多元風格和材質搭配 Peekaboo 系列的風格和配色，隨心打造專屬款式。更可配上靈動的掛飾Fortune Teller，為日常造型注入童趣魅力。