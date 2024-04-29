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開架唇膏6品牌推薦！韓妞超愛「糖葫蘆水光唇」有絕美新色

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

唇彩始終是彩妝的一大亮點，今年開架彩妝的唇彩更熱鬧，從日、韓品牌都有亮眼新品推出！

韓國CLIO水晶糖心光潤唇釉全新3色

近期韓國最愛「糖葫蘆水光唇」，唇彩呈現如糖葫蘆糖衣般晶瑩剔透的立體豐潤效果最受歡迎，CLIO趁勢推出水晶糖心光潤唇釉絕美新色，就以水晶般透亮的水光唇妝感取勝。

添加玫瑰萃取成分，上唇潤澤保濕、好均勻塗抹又不黏膩，近距離也不顯唇紋。

#10初戀莓果：純欲氛圍的櫻桃粉色。

#11輕甜無花果：百搭無花果色調，氣質感UP。

#12玫瑰紅茶：活力滿滿又迷人的玫紅色調。

日本Curél潤浸保濕光透勻彩潤唇膏

Curél進軍彩妝，推出「潤浸保濕光透勻彩潤唇膏」讓乾敏唇也能安心享受擦唇彩的樂趣。

Curél獨家運用Ceramide修護技術，全面強化保濕屏障，讓雙唇持久豐潤，散發自然色澤。還創新採用日本雙光感提亮技術，板狀珍珠光粉體反射光線，呈現天然明亮唇色。而且無焦油色素，較不易滲透肌膚感到刺激，並且無添加香料、酒精，乾敏肌者可安心修護同時兼具美麗唇色。

Curél潤浸保濕光透勻彩潤唇膏共有三個顏色，包括可愛甜美的櫻花粉、日本熱賣的莓果紅與溫柔好氣色的杏桃裸，可隨心情、場合任意搭配。

台灣ODDism盡情迷絨唇釉

來自台灣專售唇部產品的獨創品牌ODDism，秉持著「Love my every weirdness.怎樣都愛」的精神，期待點燃彩妝愛好者的每一個與眾不同。

品牌首波推出的商品就是「盡情迷絨唇釉」，主打空氣感唇泥質地，上唇後猶如透紗般輕盈、幾乎感受不到存在感，而且顯色持色又不厚重。

ODDism 盡情迷絨唇釉共有五色

01 Stunning Red華麗登場：任何場合都能華麗登場的顯白爛番茄紅。
02 At First Sight初戀馬尾：白開水妝必備蜜桃粉。
03 Poetic Rose漫步花路：恰到好處的乾燥玫瑰。
04 Barista 午後咖啡師：宛如加一點陽光在咖啡裡的橘棕色。
05 Good Old Days 懷舊時光：濃郁飽滿紅棕色，堅毅優雅。

韓國I’M MEME我愛持色奶霧唇膏

I’M MEME重磅推出全新我愛持色奶霧唇膏，專為亞洲黃皮設計的精選茶系奶霧色，色調不僅百搭，上唇更顯溫柔甜美。

宛如奶霜般細緻綿密的輕盈霧感質地，塗抹瞬間釋放多重保濕成分形成保濕膜，賦予唇部長時間舒適潤澤，加上雙重塑形防護膜搭配柔霧粉體科技打造的三重持色防沾科技，使唇膏輕盈高顯色，長時間持色不沾染，打造無重力空氣霧感美唇。

這次運用茶色調配出黃皮友善的五款人氣奶蓋茶款，包含：

02紅玉奶蓋：微醺楓葉紅色，顯白更顯高級感。

主打色03烏龍奶蓋：慵懶顯嫩奶橘色，妥妥打造鬆弛感氛圍。

主打色04玫瑰奶蓋：溫柔奶霧玫瑰粉，襯托膚色通透乾淨。

05柚香奶蓋：時尚西柚紅，隨時散發千金感。

08荔枝奶蓋：高訂紅色，大女主色選。

韓國alternativestereo首度登台

以Lo-Fi文化與懷舊復古為概念而爆紅的韓國美妝品牌alternativestereo，2024年1月正式引進台灣，第一波同步販售三款明星商品：顏料罐保濕唇露、輕薄霧面唇膏、牛奶保濕唇露。

其中「顏料罐保濕唇露」以如同透明水的清澈輕盈質地以及獨特小巧的外型而聲名大噪。透過獨家Balm in Liquid技術，水分不會立即蒸發，而是在塗抹後逐漸釋放，提供更持久的光澤與保濕度，使雙唇長時間維持水潤透亮。

全系列共有9個色號，特別的是色號#01 Lemon Balm檸檬暖棕可作為疊加色塗抹在其他唇彩之上，可變化色溫、創造更多唇色選擇。

日本Kate凱婷怪獸級持色絨霧唇釉

繼造成網路社群討論熱潮不斷的現象級「怪獸級持色唇膏」後，Kate凱婷再推輕盈柔霧妝效的舒芙蕾感霧面唇釉「怪獸級持色絨霧唇釉」全新色號。

主打舒芙蕾奶霜質地，一抹高顯色、高持色、不易乾燥。

全系列繼#M01闇夜深紅、#M02永生之櫻、#M03歡慶紙花、#M04魅影朱月、#M05泥霧之後，再推新三色#M06鮮掘紅土、#M07烤焦麵包的命運、#M08喧鬧晚宴。

日本EXCEL絲絨霧采唇釉

EXCEL絲絨霧采唇釉也選在2024年開春推出唇彩新品，「絲絨霧采唇釉」主打零粉感絲絨柔滑質地，擁有高顯色度展現魅力美唇。

高服貼包覆處方配合長效維持、不易脫妝。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 開架品牌, 唇膏

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