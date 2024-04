開架唇膏6品牌推薦！韓妞超愛「糖葫蘆水光唇」有絕美新色

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

唇彩始終是彩妝的一大亮點,今年開架彩妝的唇彩更熱鬧,從日、韓品牌都有亮眼新品推出!

韓國CLIO水晶糖心光潤唇釉全新3色



近期韓國最愛「糖葫蘆水光唇」,唇彩呈現如糖葫蘆糖衣般晶瑩剔透的立體豐潤效果最受歡迎,CLIO趁勢推出水晶糖心光潤唇釉絕美新色,就以水晶般透亮的水光唇妝感取勝。

添加玫瑰萃取成分,上唇潤澤保濕、好均勻塗抹又不黏膩,近距離也不顯唇紋。

#10初戀莓果:純欲氛圍的櫻桃粉色。

#11輕甜無花果:百搭無花果色調,氣質感UP。

#12玫瑰紅茶:活力滿滿又迷人的玫紅色調。

日本Curél潤浸保濕光透勻彩潤唇膏



Curél進軍彩妝,推出「潤浸保濕光透勻彩潤唇膏」讓乾敏唇也能安心享受擦唇彩的樂趣。

Curél獨家運用Ceramide修護技術,全面強化保濕屏障,讓雙唇持久豐潤,散發自然色澤。還創新採用日本雙光感提亮技術,板狀珍珠光粉體反射光線,呈現天然明亮唇色。而且無焦油色素,較不易滲透肌膚感到刺激,並且無添加香料、酒精,乾敏肌者可安心修護同時兼具美麗唇色。

Curél潤浸保濕光透勻彩潤唇膏共有三個顏色,包括可愛甜美的櫻花粉、日本熱賣的莓果紅與溫柔好氣色的杏桃裸,可隨心情、場合任意搭配。

台灣ODDism盡情迷絨唇釉



來自台灣專售唇部產品的獨創品牌ODDism,秉持著「Love my every weirdness.怎樣都愛」的精神,期待點燃彩妝愛好者的每一個與眾不同。

品牌首波推出的商品就是「盡情迷絨唇釉」,主打空氣感唇泥質地,上唇後猶如透紗般輕盈、幾乎感受不到存在感,而且顯色持色又不厚重。

ODDism 盡情迷絨唇釉共有五色

01 Stunning Red華麗登場:任何場合都能華麗登場的顯白爛番茄紅。

02 At First Sight初戀馬尾:白開水妝必備蜜桃粉。

03 Poetic Rose漫步花路:恰到好處的乾燥玫瑰。

04 Barista 午後咖啡師:宛如加一點陽光在咖啡裡的橘棕色。

05 Good Old Days 懷舊時光:濃郁飽滿紅棕色,堅毅優雅。

韓國I’M MEME我愛持色奶霧唇膏



I’M MEME重磅推出全新我愛持色奶霧唇膏,專為亞洲黃皮設計的精選茶系奶霧色,色調不僅百搭,上唇更顯溫柔甜美。

宛如奶霜般細緻綿密的輕盈霧感質地,塗抹瞬間釋放多重保濕成分形成保濕膜,賦予唇部長時間舒適潤澤,加上雙重塑形防護膜搭配柔霧粉體科技打造的三重持色防沾科技,使唇膏輕盈高顯色,長時間持色不沾染,打造無重力空氣霧感美唇。

這次運用茶色調配出黃皮友善的五款人氣奶蓋茶款,包含:

02紅玉奶蓋:微醺楓葉紅色,顯白更顯高級感。

主打色03烏龍奶蓋:慵懶顯嫩奶橘色,妥妥打造鬆弛感氛圍。

主打色04玫瑰奶蓋:溫柔奶霧玫瑰粉,襯托膚色通透乾淨。

05柚香奶蓋:時尚西柚紅,隨時散發千金感。

08荔枝奶蓋:高訂紅色,大女主色選。

韓國alternativestereo首度登台



以Lo-Fi文化與懷舊復古為概念而爆紅的韓國美妝品牌alternativestereo,2024年1月正式引進台灣,第一波同步販售三款明星商品:顏料罐保濕唇露、輕薄霧面唇膏、牛奶保濕唇露。

其中「顏料罐保濕唇露」以如同透明水的清澈輕盈質地以及獨特小巧的外型而聲名大噪。透過獨家Balm in Liquid技術,水分不會立即蒸發,而是在塗抹後逐漸釋放,提供更持久的光澤與保濕度,使雙唇長時間維持水潤透亮。

全系列共有9個色號,特別的是色號#01 Lemon Balm檸檬暖棕可作為疊加色塗抹在其他唇彩之上,可變化色溫、創造更多唇色選擇。

日本Kate凱婷怪獸級持色絨霧唇釉



繼造成網路社群討論熱潮不斷的現象級「怪獸級持色唇膏」後,Kate凱婷再推輕盈柔霧妝效的舒芙蕾感霧面唇釉「怪獸級持色絨霧唇釉」全新色號。

主打舒芙蕾奶霜質地,一抹高顯色、高持色、不易乾燥。

全系列繼#M01闇夜深紅、#M02永生之櫻、#M03歡慶紙花、#M04魅影朱月、#M05泥霧之後,再推新三色#M06鮮掘紅土、#M07烤焦麵包的命運、#M08喧鬧晚宴。

日本EXCEL絲絨霧采唇釉



EXCEL絲絨霧采唇釉也選在2024年開春推出唇彩新品,「絲絨霧采唇釉」主打零粉感絲絨柔滑質地,擁有高顯色度展現魅力美唇。

高服貼包覆處方配合長效維持、不易脫妝。

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 2024妝容趨勢:蝴蝶腮紅、鼻樑亮片、戰損感⋯看Twice志效、IVE Rei來示範!

● 2024春夏必知唇妝趨勢!Bunny Tongue Lip 粉嫩兔舌妝,豐潤自然粉色系是重點!