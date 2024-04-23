盤點常見的「5個洗臉錯誤」　清潔不成還把肌膚變好差！

▲錯誤的洗臉習慣，讓你傷害肌膚而不自知。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

洗臉是我們日常護膚的重要步驟，看似簡單的洗臉其實有著大學問，一些錯誤的洗臉習慣不只讓清潔不成，還可能把肌膚越搞越髒，盤點這些錯誤觀念，你中了幾個？

#過於頻繁洗臉

即便你是油性肌膚，一天洗臉最多也不應超過兩次，當過度清潔洗去臉部油脂，臉部反而會分泌更多油脂來保護肌膚，以免肌膚過度乾燥，因此適度洗臉就好，因為臉太油而一直洗臉，做過頭反而更傷害肌膚。

#大力揉搓肌膚

有些人在洗臉時會用力搓揉皮膚，以為這樣能夠更好地清潔毛孔或去除角質。然而，過度磨擦皮膚可能會損傷皮膚屏障，導致皮膚乾燥、發紅或者敏感。正確的做法是用指尖輕輕按摩皮膚，輕柔地去除污垢和角質，不需要用力搓揉。

#使用過熱的水

用過熱的水洗臉可能會刺激皮膚，導致皮膚乾燥、紅腫或發痘。最好使用溫水，溫度適中且舒適，過熱或是過冷都不好。

#卸妝步驟不確實

不少人追求快速，以為洗臉就能同步去除臉部彩妝，這個觀念大錯特錯，記得洗臉之前先做好卸妝，若是臉部殘留彩妝和汙垢，容易導致毛孔堵塞，即便用了再貴的洗面乳也是徒勞無功。

#選擇錯誤洗臉用品

選擇適合自己皮膚類型的洗面產品很重要。如果使用不合適的產品，可能會造成皮膚問題，如過度乾燥、過度油膩或過敏反應。