地震搖到好焦慮！營養師激推「6類食物」舒緩情緒

記者曾怡嘉／台北報導

明明沒震，卻覺得一直在晃，整個人都陷入緊張狀態，營養師高敏敏分享，部分人因為地震緊張到睡不好、甚至是精神受到影響，建議可以透過飲食來緩解情緒，想要舒緩情緒教你可以這樣吃。



#礦物質鈣

礦物質鈣可以放鬆肌肉、舒緩壓力，營養師建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等，這些都是鈣質豐富的食物。

▲補充適量堅果有助情緒放鬆。（圖／Unsplash，以下同）

#礦物質鎂

鎂可以說是天然的神經安定劑，除了能穩定神經以外，更能提升睡眠品質，建議平常多吃綠葉蔬菜、紫菜、堅果、燕麥、香蕉，就能補充足夠的礦物質鎂。

#Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸能夠減緩憂鬱、延緩腦部退化，而深海魚如鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚或是藻油、亞麻仁油中也有豐富的Omega-3脂肪酸。

#陽光維生素D

當身體缺乏維生素D時，會引起焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆等問題，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽補充維生素D，沒有陽光的日子，就用吃的吧！

#維生素B群

維生素B群是維持神經系統運作最重要的維生素，可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，最簡單的方式就是攝取各種原型食物，均衡攝取就對了！

#色胺酸

色胺酸能製造快樂賀爾蒙血清素，改善大腦壓力，像是牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸，除了好的營養素要補充，會影響情緒的食物也是要注意！像是咖啡因、糖、加工食品都會讓人越吃越情緒不穩。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

