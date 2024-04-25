禮客Outlet母親節滿6千送300　BALENCIAGA單品5折起





▲禮客Outlet推母親節優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

以都會型Outlet為特色的禮客，近期針對母親節推出滿額優惠，4／26起推出消費滿6,000元送300元抵用券，單筆消費滿3,000元還可參加抽獎，獎品包括桌上型洗碗機、掃拖機器人等，其賣場重點樂趣就是「精品挖寶」，針對春夏較為柔和的設計，也推出重點單品促銷，如MASSIMO Galleria專櫃BALENCIAGA襪套鞋，就能以原價5折帶回家。

禮客4／26至5／20期間展開「寵愛媽咪購物節」優惠，推出限量單筆6,000元送300元抵用券優惠（內湖店限量1500份、公館限量500份），另內湖店消費滿12,000送快煮鍋、消費滿15,000送西雅圖咖啡廳咖啡蛋糕券；公館消費滿5,000元起，各門檻可分別獲「馬卡龍糖果盒」、「水晶杯」、「快煮鍋」等滿額禮，預計母親節業績目標成長6%。

▲MASSIMO Galleria專櫃BALENCIAGA襪套鞋，原價27,200元，特價13,600元；The North Face防曬外套，原價3,880元，特價2,328元。

此外除了優惠也再加碼抽獎，單筆消費3,000元可抽AIBOX Moving Display 移動隨行螢幕、嘉儀家電桌上型洗碗機、掃拖機器人、涼夏水冷扇、STAUB莫蘭迪綠鑄鐵鍋+拿鐵杯等品項。而禮客APP新會員下載註冊APP立即贈200元購物金、4、5月份生日壽星當月份憑本人身分證件即可兌換200元電子抵用券。

SKM Park Outlets高雄草衙在去年11月加入新光三越會員，單店會員已突破十萬，夏日採購季從4／26至4／28、5／3至5／5期間，消費累計滿5,000元，送2000點skm points，聯名卡消費滿3,000元即可獲得100元刷卡金。此外，即起至5／12期間，中國信託單筆分期12,000元，也可獲得200元SKM Park Outlets高雄草衙抵用金。

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針對南部酷夏，母親節檔期也主打多款千元以內涼夏商品，包括原價4,680元的ORiental Traffic壓紋繫帶木紋跟涼鞋，特價990元；海邊踏浪專用ROXY夾腳拖鞋，特價264元起。BROOKS BROTHERS在4／29前，2024年新品全面6折，買兩件再享9折，單筆消費滿12,060元，加送托特包；集雅社推出原價53,900元的SHARP五門冰箱，特價43,120元帶回家，節能家電最高還可再享5,000元補助。

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